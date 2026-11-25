Microsoft puso en marcha una movilización interna de máxima prioridad después de una interrupción en sus servicios de Outlook, Teams, Exchange Online y Copilot. La falla, originada en un defecto de ingeniería que llevaba meses sin ser detectado, también expuso dificultades de coordinación entre sus equipos técnicos. Ahora, la multinacional estadounidense busca reducir a menos de una hora el tiempo de respuesta ante futuras emergencias similares.

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La empresa fundada por Bill Gates declaró un "código rojo" interno para revisar sus sistemas de ingeniería y transformar los protocolos con los que responde a interrupciones de gran escala. La decisión se produjo después de una caída mundial de aproximadamente 24 horas, entre el 12 y el 13 de noviembre de 2026, que dejó sin acceso normal a servicios esenciales de Microsoft 365 a usuarios, empresas e instituciones en diferentes países.

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Microsoft llevaba meses con un error sin detectar

El incidente afectó principalmente a Exchange Online, el servicio de correo electrónico en la nube de la compañía, y repercutió en herramientas como Outlook, Teams, Copilot, SharePoint y OneDrive. Según un informe preliminar publicado por Microsoft, la interrupción comenzó el 12 de noviembre a las 4:20 p. m.

Las consecuencias trascendieron el ámbito de los usuarios particulares. De acuerdo con información revelada por Reuters a partir de memorandos internos, la contingencia afectó a organismos gubernamentales de Australia, Japón y Estados Unidos, retrasando operaciones de firmas bursátiles e incluso interfiriendo con las comunicaciones de algunas aerolíneas comerciales.

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La vulnerabilidad de Microsoft

La investigación de Microsoft identificó un defecto de escalabilidad en los servidores Windows utilizados por la infraestructura de conexión de Microsoft 365. El problema comenzó con una modificación introducida en julio de 2026, que superó los procedimientos habituales de implementación y permaneció activa durante más de tres meses sin generar incidentes visibles.

La falla provocaba que determinados servidores agotaran sus recursos de procesamiento y memoria bajo condiciones específicas de carga. El problema se agravó cuando un aumento de tráfico coincidió con la migración de conexiones de Teams hacia una infraestructura compartida con Exchange Online y con una reducción temporal de la capacidad disponible.

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¿Fue un ciberataque lo de Microsoft?

La combinación de estos factores desencadenó una reacción en cadena: los servidores comenzaron a dejar de responder y los mecanismos automáticos de distribución trasladaron el tráfico hacia otros equipos, que terminaron enfrentando una sobrecarga similar. Eso fue lo que provocó el colapso durante un día.

En su informe preliminar, Microsoft reconoció que, en el punto más crítico de la emergencia, más del 80 % de los servidores afectados quedaron sin responder. La compañía descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o con el funcionamiento de agentes de inteligencia artificial.

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Los problemas de comunicación en Microsoft

La dimensión técnica no fue el único desafío. Los memorandos revisados por Reuters describieron dificultades para coordinar a los equipos encargados de recuperar los servicios. Amanda Silver, vicepresidenta corporativa de Microsoft, señaló que los ingenieros intercambiaron más de 11.000 mensajes en 11 conversaciones diferentes de Teams, mientras intentaban reunir información de diagnóstico dispersa en distintos sistemas internos.

Jason Henderson, presidente de Microsoft 365 Core, calificó el episodio como el incidente de mayor impacto para los clientes en la historia de Exchange Online. El directivo reconoció que los esfuerzos realizados durante los últimos años no habían sido suficientes para proteger la plataforma y a sus usuarios.

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¿Qué significa un código rojo en Microsoft?

El código rojo contempla cinco líneas de trabajo para fortalecer la infraestructura y acelerar la recuperación. Entre las prioridades están reducir la carga de los sistemas durante las emergencias, distribuir el tráfico por regiones geográficas y mejorar los mecanismos de recuperación del control de la situación.

La meta es que futuras interrupciones globales puedan resolverse en menos de 60 minutos. Para supervisar los avances, Henderson estableció reuniones diarias con los responsables de ingeniería y revisiones periódicas de las medidas correctivas. El desafío no es menor. Reuters también reveló que algunas actualizaciones urgentes habían tardado entre cinco y seis días en distribuirse mundialmente. Microsoft busca reducir esa brecha y recuperar la confianza.

Más allá de restablecer Outlook o Teams, la crisis dejó una advertencia para la industria tecnológica: la disponibilidad de los servicios digitales es parte fundamental de la continuidad de los negocios. Para Microsoft, el siguiente paso será demostrar que puede evitar que un error de ingeniería vuelva a convertirse en una interrupción de alcance mundial.

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