Los teléfonos plegables no son populares. ¿Por qué Apple está vendiendo uno?

La respuesta más sencilla es que el diseño novedoso de los teléfonos plegables actuales podría ayudar a reestablecer el segmento de gama alta del mercado de los teléfonos. Están pensados ​​para destacar en un mar de teléfonos inteligentes estándar, de esos que “si ya viste uno, ya viste todos”.

Aunque llevan años en el mercado, los teléfonos plegables no son particularmente populares. Son caros, incómodos y no tan duraderos como los teléfonos inteligentes comunes. Entonces, ¿por qué Apple fabricó uno?

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Los teléfonos inteligentes rectangulares por excelencia se han perfeccionado tanto a lo largo de los años que los modelos más caros, con un precio superior a los 1.000 dólares, se han vuelto casi indistinguibles de sus contrapartes más baratas. (Es probable que lleve un teléfono con tres lentes de cámara en lugar de dos no impresione a nadie en las fiestas).

Sin embargo, los teléfonos plegables sí llaman la atención. Por lo que cuestan, más vale que así sea: el iPhone Duo de Apple costará 1.999 dólares cuando salga al mercado en octubre para competir con el Galaxy plegable de Samsung, que cuesta 1.900 dólares.

“Siempre que algo es exclusivo, limitado y lujoso, la psicología del consumidor automáticamente lo desea”, expresó Nabila Popal, directora de IDC, una empresa de investigación de mercado. «Es como las bolsas. ¿Por qué alguien compra una bolsa Chanel en lugar de otra? No es por la calidad de la piel. Es para enseñar que tienen una Chanel y que la pueden comprar».

Apple y sus competidores están siguiendo un camino que los fabricantes de televisores tomaron hace aproximadamente una década. Cuando las televisiones de alta definición se convirtieron en un producto de consumo masivo, cualquiera podía comprar una televisión brillante con una pantalla grande y nítida por tan solo 500 dólares. Para encontrar más formas de las ganancias, empresas como Panasonic, LG y Sony experimentaron con nuevos diseños extravagantes, como televisores con pantallas curvas y con la capacidad de reproducir películas en 3D y así cobrar 3.000 dólares por ellas.

El concepto de estos televisores resultó ser un fracaso. En años posteriores, los fabricantes de televisores tuvieron éxito con un tipo diferente de televisor de gama alta que incorporaba tecnología OLED, o LED orgánico, que ofrecía una alta precisión cromática para que las películas se vieran mejor y costaba más de 1.000 dólares.

El teléfono plegable de Apple llega en un momento en que la gente necesita un incentivo adicional para cambiarse a un nuevo teléfono. El precio de la mayoría de los bienes de consumo, especialmente de los productos electrónicos, se ha disparado.

En respuesta a una escasez de chips de memoria en toda la industria, impulsada por el aumento de la inteligencia artificial, Apple aumentó este año los precios de muchos de sus productos populares, incluidas las Mac y los iPads, hasta en un 29 por ciento. El nuevo iPhone 18 Pro de Apple costará 1.199 dólares, un aumento de 100 dólares con respecto al modelo del año pasado. La escasez de chips también ha obligado a las empresas a subir los precios de las consolas de videojuegos y los teléfonos.

El primer iPhone plegable, que combina una pantalla interna de 7,6 pulgadas con un panel externo de 5,4 pulgadas y llega con el nuevo chip A20 Pro. Foto: NYT - Jason Henry

Los teléfonos plegables, que representan menos del 2 por ciento del mercado de celulares, podrían ser el único segmento de la industria de los teléfonos que crecerá este año. IDC señaló que espera que el aumento en los precios provocado por la escasez de chips contribuya a una caída del 17 por ciento en las ventas mundiales de teléfonos inteligentes este año, el descenso anual más pronunciado de la historia. Sin embargo, las ventas de teléfonos plegables podrían crecer un 12 por ciento hasta alcanzar los 22,9 millones gracias al lanzamiento del iPhone Duo, señaló la agencia de investigación.

Aun así, un teléfono plegable podría ser difícil de vender incluso para una empresa tan influyente como Apple. En general, los consumidores han evitado comprar teléfonos plegables no solo por el costo, sino también por las desventajas que tienen. Las pantallas flexibles son menos duraderas que las de los teléfonos normales, que están protegidas con un vidrio duro. Cuando están plegados, pueden sentirse más voluminosos y pesados ​​en el bolsillo.

Dan Frommer, columnista de The New Consumer, una publicación de investigación tecnológica, dijo que desde hace tiempo se mostró escéptico en cuanto a la utilidad de los teléfonos plegables porque gran parte del contenido en línea, como los videos verticales de TikTok e Instagram, se producen para las pequeñas pantallas rectangulares de los teléfonos inteligentes normales.

“Así se han usado desde hace 19 años”, comentó Frommer. “¿Para qué quieres entonces una pantalla grande y cuadrada?”

El iPhone Duo de Apple parece estar resolviendo algunas de las deficiencias de los teléfonos plegables anteriores. El nombre del dispositivo hace referencia a las dos pantallas que tiene. Cuando está cerrado, tiene una pantalla exterior de 13,7 cm que la gente usa como un teléfono rectangular normal; Al abrirlo, se revela una pantalla interior de 19,3 cm. La pantalla interna más grande muestra las imágenes en la misma proporción de aspecto que las pantallas tradicionales de los teléfonos. Apple también señaló que la pantalla interna plegable del teléfono está fabricada con un material más resistente que el de la competencia.

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En las pruebas que llevé a cabo, cuando el iPhone Duo estaba abierto, era extremadamente delgado, con un grosor de 0,50 centímetros. Me gustó que un vídeo de Netflix ocupara toda la pantalla en lugar de mostrar barras negras a los lados, como es el caso con otros teléfonos plegables. Cerrado, el teléfono se siente delicado y tiene aproximadamente el tamaño de un pasaporte. También se sintió menos voluminoso en mi bolsillo que otros teléfonos plegables que probó, como el Google Pixel 11 Pro Fold de 1.900 dólares. En cuanto más compacto y liviano, mejor.

La pantalla interna tiene una textura mate para reducir el resplandor. Aun así, de vez en cuando notaba el pliegue en el centro, donde se dobla la pantalla. A mí no me molestó, pero es algo que podría incomodar a los más exigentes.

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Apple también tuvo que prescindir de algunos componentes para lograr un teléfono tan delgado; el iPhone Duo carece del avanzado sistema de cámara que incorporan los teléfonos iPhone 18 Pro de 1.199 dólares. Tampoco cuenta con un escáner facial para desbloquear el dispositivo, sino que utiliza un sensor de huellas dactilares ubicado en el costado del teléfono.

Aunque Frommer predijo que el teléfono plegable de Apple no sería la opción más adecuada para él, admitió que no pudo resistir probar uno en una tienda.

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“Cuando Apple crea algo, tiene un cierto encanto que anima a la gente a por lo menos echarle un vistazo”, expresó.

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