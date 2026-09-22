Parlantes en Colombia: ¿Qué debería tener uno para ser considerado el mejor del mercado?

Una bocina de alta gama que tiene muchos argumentos para ser ese dispositivo elegido para comenzar la recta final hacia diciembre, pero como todos, tiene detalles que le restan puntos. Sin más preámbulos, esta es nuestra sincera opinión sobre el Sonos…

¿Y si les decimos que no existe el parlante perfecto? Sabemos que la música es muy importante para los colombianos y dónde escucharla mucho más, pero lo cierto es que cada producto en el mercado tiene sus virtudes y defectos. En esta ocasión les traemos la reseña de El Espectador del Sonos Play .

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Una bocina de alta gama que tiene muchos argumentos para ser ese dispositivo elegido para comenzar la recta final hacia diciembre, pero como todos, tiene detalles que le restan puntos. Sin más preámbulos, esta es nuestra sincera opinión sobre el Sonos Play y su comparación con otros del mercado.

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Sonos Play, de los mejores parlantes en Colombia

Lo primero que hay que aclarar de este altavoz es que su naturaleza portátil y potente lo hace la opción más equilibrada entre el Roam 2 (más pequeño) y el Move 2 (más potente). Su tamaño, no tanto su peso, lo hace un compañero ideal para llevar de viaje, aunque tiene detalles que no lo hacen el mejor en esto.

Su identidad elegante y premium lo hace un dispositivo delicado que se recomienda mantener alejado de la piscina, la ducha y la tierra. A diferencia del LG Xboom Grab o Bounce (resistencia militar al agua y al polvo), el Sonos Play no es un hombre de mil batallas, sino más bien un artículo de lujo y sofisticación.

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Otros parlantes en Colombia no tienen esto

No obstante, a pesar de sus limitaciones de diseño, se ven opacadas por su sistema de micrófonos internos y gran compatibilidad con otros dispositivos Sonos. Esto le permite reconocer el entorno donde está siendo utilizado y ecualizar el sonido para sacarle el mayor provecho a sus tres bafles incorporados.

Por otro lado, el reciente lanzamiento de Sonos 27, el sistema operativo que rige todos los dispositivos de la marca, incluidos los Roam 2 y Era 100, reseñados por este diario, lo hace el mejor sistema de sonido que nosotros hemos conocido. Una comunicación fluida y sin interrupciones molestas.

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Batería del Sonos Play

De acuerdo con el fabricante, este parlante tiene una autonomía de 24 horas, que, aunque es muy loable, se queda lejos de las 30 horas del LG Xboom Bounce. Aun así, su base de carga, incluida en la caja, y su uso por medio de una red Wi-Fi optimizan la duración de la batería, al menos en nuestro uso.

Por otro lado, su compatibilidad con Alexa y Sonos Voice Control lo convierte en un asistente de voz tan bueno como sus hermanos Roam 2 y Era 100. Ese es el gran diferencial de Sonos frente a otras marcas, su capacidad de elevar la experiencia de un simple altoparlante a la de todo un ecosistema de sonido.

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Conclusiones del Sonos Play y otros parlantes en Colombia

En nuestra opinión, aunque el precio del Sonos Play no es para nada accesible (COP 1.400.000 aproximadamente), sus prestaciones están muy por encima del promedio. Se trata de un producto que apunta a ser lo mejor de dos mundos combinando portabilidad, durabilidad y potencia en un tamaño compacto.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva, es la opción ganadora siempre y cuando sea parte o la primera piedra de un sistema de sonido complementado por otros parlantes Sonos. Por último, su nivel de detalle en los botones, los acabados, los materiales de fabricación y diseño es de lo mejor que hemos visto.

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