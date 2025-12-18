¿Qué celular regalar en Navidad? Modelos recomendados y precios en Colombia

Una persona sostiene un ultrafino iPhone Air blanco, un iPhone 17 Pro color naranja cósmico y un iPhone 17 color verde salvia, durante una presentación celebrada en Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE - Sarah Yáñez-Richards

Llega diciembre, llegan las reuniones familiares, las listas de regalos y la pregunta de todos los años: ¿qué regalar en Navidad?

En medio de tantas opciones, el celular sigue siendo uno de los obsequios más buscados, no solo por su utilidad diaria, sino porque combina tecnología, entretenimiento y trabajo en un solo dispositivo.

Elegir el modelo adecuado, y hacerlo a buen precio, puede marcar la diferencia entre un regalo más y uno que realmente se use todo el año.

Celulares por gama: qué ofrece hoy el mercado colombiano

Gama alta, máxima potencia

Samsung Galaxy S25 Ultra: El Galaxy S25 Ultra es uno de los teléfonos Android más avanzados del mercado, con pantalla grande, cámaras potentes -la principal de 200 megapixeles- y, como diferencia clave, el S Pen integrado que aporta productividad extra. Precio: desde COP 7.209.900.

iPhone 17 Pro Max: El iPhone más poderoso hasta ahora. Una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con ProMotion hasta 120 Hz, diseño unibody de aluminio, chip A19 Pro, cámaras traseras de 48 MP y la mayor duración de batería hasta ahora. Precio: desde COP 6.999.000.

Xiaomi Poco F8 Ultra: Este celular puesta por el máximo rendimiento con el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas con soporte HDR10+ y Dolby Vision, mientras que la batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 W refuerza su perfil como uno de los Xiaomi más potentes del mercado. Tiene cuatro cámaras traseras de 50 MP y la delantera es de 32 MP. Precio: desde COP 3.599.900.

Gama media, un equilibrio

Samsung Galaxy A56 5G: Con buena pantalla, cámaras competentes —la principal de 50 MP—, memoria de 256 GB y autonomía sólida, el Galaxy A56 5G es una opción muy equilibrada para uso cotidiano, social media, entretenimiento y tareas diarias. Precio: COP 1.899.900.

Xiaomi Redmi Note 14 5G: Este modelo destaca por almacenamiento de 256 GB ampliable a 1TB, su cámara triple de 108MP + 8MP + 2MP y su conectividad 5G y batería amplia, lo que lo hace sólido para mensajería, redes, navegación y uso diario. Precio: COP 949.900.

Oppo Reno 14F 5G: Con enfoque en rendimiento fluido, almacenamiento amplio de 512GB y una triple cámara de 50 MP, el Oppo Reno 14F 5G es competitivo dentro de la gama media alta. Precio: COP 1,899,900.

Gama baja, opciones accesibles

Samsung Galaxy A05s: Este modelo cubre lo básico: llamadas, mensajería, redes sociales y video. No está diseñado para tareas exigentes, pero es una opción confiable para quienes priorizan simplicidad y precio bajo. Precio: COP 769.000.

Xiaomi Redmi 14C: El Redmi 14C se destaca por su gran autonomía, funcionando bien para mensajería, navegación y consumo de contenido. Precio: COP 399.900.

Motorola moto g15: Una alternativa muy balanceada dentro de la gama baja. Su experiencia de Android limpio, buena batería, cámara de 50 MP y pantalla amplia lo hacen cómodo para el uso diario, especialmente para quienes no quieren interfaces recargadas. Es adecuado para trabajo básico, estudio y entretenimiento ligero. Precio: COP 459,900.

Kits navideños con Xiaomi

Para Papá: Elegancia y Potencia absoluta con el Xiaomi 15

Para el papá ejecutivo que valora la sofisticación, el Xiaomi 15 es la elección indiscutible. Su diseño compacto esconde el poderoso procesador Snapdragon 8 Elite, garantizando una fluidez absoluta en multitarea empresarial, mientras que su sistema óptico Leica Summilux de nueva generación captura retratos familiares con calidad profesional incluso en las cenas con poca luz.

Xiaomi hace un descuento de $1.000.085, dejando este celular insignia en un precio final de COP 3.999.050.

El regalo: Para complementar sus momentos de ocio, incluye gratis un Xiaomi Sound Outdoor Azul, perfecto para poner la música en las reuniones de fin de año.

Para Mamá: Velocidad y Creatividad con Xiaomi 15T Pro

Para la mamá moderna que gestiona la agenda familiar y no tiene tiempo que perder, el Xiaomi 15T Pro es un aliado vital. Su tecnología 120W HyperCharge permite cargar el 100% de la batería en tan solo 19 minutos, asegurando que nunca se quede desconectada, mientras su pantalla AI de 144Hz ofrece una claridad vibrante para revisar fotos y videos al instante.

El regalo: Por la compra del smartphone, el comprador se lleva totalmente gratis una Redmi Pad 2 Gris Grafito (4GB). Es un 2x1: un teléfono flagship para ella y una tablet extra para el hogar.

Para el Hermano Mayor: Productividad Visual con Xiaomi Pad 7

Para el universitario o joven creador, la Xiaomi Pad 7 es la estación de trabajo híbrida definitiva. Destaca por su impresionante pantalla 3.2K de 144Hz, diseñada para ofrecer precisión de color en diseño gráfico y una suavidad extrema en videojuegos competitivos. Precio de COP 1.699.900.

Se convierte en una oficina móvil al incluir de regalo el Xiaomi Focus Pen Blanco para apuntes de precisión, sumado a una Xiaomi Smart Band 9 para monitorear sus metas deportivas de 2026.

Para el Hijo Pequeño: Diversión Segura con Redmi Pad 2

La Redmi Pad 2 (4G, 4GB+128GB) es el dispositivo ideal para el entretenimiento seguro. Su característica estrella es la certificación TÜV Rheinland Low Blue Light, que protege los ojos de los niños reduciendo la fatiga visual durante las maratones de dibujos animados o apps educativas. Precio: COP 749.900.

El regalo: Pensando en la durabilidad y la autonomía, incluye gratis el Redmi Pad 2 Cover para protegerla de caídas accidentales y una Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh para los viajes de vacaciones.

Para el Hogar: Limpieza Profunda con Robot Vacuum S20+

El regalo que todos agradecerán es la Xiaomi Robot Vacuum S20+. Este modelo evoluciona la limpieza gracias a su potente succión de 6000Pa y su sistema de mopas giratorias duales, que no solo aspiran el polvo, sino que friegan las manchas difíciles del piso de manera simultánea e inteligente. Precio de $1.399.000.

El regalo: La cocina también recibe una actualización, ya que incluye de regalo la Xiaomi Smart Kettle 2 Pro, la tetera inteligente con control de temperatura precisa vía app.

