Marvel’s Wolverine: primeras impresiones del nuevo exclusivo de la PlayStation 5

Marvel’s Wolverine llegará a las tiendas, virtuales y físicas, el martes 15 de septiembre de 2026 solo para la PlayStation 5. Será el lanzamiento first-party más importante del año para la compañía. El Espectador tuvo la oportunidad de viajar hasta São…

Wolverine, uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular y el miembro más emblemático de los X-Men, llegará al universo de los videojuegos de Marvel para PlayStation de la mano de Insomniac Games, el mismo estudio que creó los tres juegos exclusivos de la consola sobre Spider-Man.

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Marvel’s Wolverine llegará a las tiendas, virtuales y físicas, el martes 15 de septiembre de 2026 solo para la PlayStation 5. Será el lanzamiento first-party más importante del año para la compañía. El Espectador tuvo la oportunidad de viajar hasta São Paulo para probar una versión preliminar del juego.

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Lo que podemos contar de Marvel Wolverine

Aunque aún no podemos contar nada sobre la historia de este título, eso lo podrán ver en nuestra reseña en video, luego de su lanzamiento oficial el 15 de septiembre, les podemos decir que es un juego con una calidad gráfica descrestadora. Cada detalle en la cara de Logan se ve y se siente real.

Desde el vello en los brazos hasta la rabia que transmite la mirada de Wolverine, cada detalle que pueda transmitir emoción está cuidado minuciosamente. Vale la pena aclarar que lo jugamos en una PlayStation 5 Pro, por lo que habrá diferencias con quienes lo prueben en una PS5 «normal».

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Lo que no se vio tan bien de Wolverine

Aunque nos advirtieron de que la versión de prueba no correspondía a la versión final o comercial, nos sorprendieron los problemas para animar el movimiento del agua. Cada vez que Logan tomaba un trago o bebía algo, parecía una textura grotescamente plastificada, muy lejos de la perfección técnica de los detalles faciales.

Además, aunque este personaje justifique no hacer un mundo abierto, como sí ocurrió en las tres entregas de Spider-Man, hubo escenarios que presentaron algunos fallos de programación (bugs). Aun así, fue una situación circunstancial y no se repitió en varias secciones del mapa.

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Conclusiones de Marvel’s Wolverine antes de su estreno

Aunque algunos gamers serán duros con este videojuego por aspectos muy puntuales, lo cierto es que desde nuestro lado notamos el enorme trabajo y la gran cantidad de horas puestas en hacerlo realidad. No hace falta jugarlo para entender la importancia que tiene para PlayStation este título de Marvel.

Una propiedad intelectual (IP) con un impacto positivo y reconocimiento, especialmente entre sus fans más fieles. Eso hará que sea un juego querido y respetado por una parte de la comunidad. Para nosotros fue una experiencia divertida y enriquecedora, en especial por su sistema de combate.

Ese fue tal vez el mejor elemento de su gameplay que, aunque se ve limitado por la naturaleza del personaje, es lo suficientemente convincente como para completarlo. Dejamos muchos aspectos a su imaginación, pero prometemos ser muchos más explícitos en nuestra reseña audiovisual y no guardar ningún secreto de Marvel Wolverine; después de GTA VI, la entrega capaz de mover la caja registradora en un año tan adverso por cuenta del formato físico.

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