Turismo, una herramienta para la recuperación del Valle del Cauca tras el terremoto

El turismo aporta a la economía de cientos de familias y comunidades del Valle del Cauca. Foto: Cortesía Secretaría de Turismo del Valle del Cauca

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Más de 80.000 familias en el Valle del Cauca viven directa o indirectamente del turismo, una actividad que articula sectores como alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios. En medio de la emergencia provocada por el terremoto, la recuperación económica de estos territorios también se convierte en una prioridad.

Así lo explicó Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Turismo del Valle del Cauca, quien destacó el papel que puede tener el turismo en la reactivación de los municipios afectados y en el sostenimiento de los empleos que dependen de esta actividad.

“Reactivar la economía de los vallecaucanos también es reconstruir sus vidas”, señaló la funcionaria, al explicar que cada viajero que se hospeda consume en un restaurante, contrata un operador turístico, utiliza transporte o compra productos locales contribuye a mover nuevamente la economía de los territorios.

De acuerdo con Torres, un visitante internacional deja en promedio una derrama económica cercana a los USD 700 por estancia, recursos que se distribuyen entre distintos actores de la cadena turística y pueden ayudar a mantener empresas abiertas y proteger empleos.

Viajar con información

Ante las afectaciones que dejó el terremoto en algunos municipios, la secretaria recomendó a los viajeros consultar las condiciones específicas de cada destino antes de cancelar sus planes.

“El terremoto generó afectaciones importantes en algunos municipios que continúan atendiendo la emergencia, pero esto no significa que todo el Valle del Cauca tenga afectada su actividad turística”, explicó.

La recomendación es consultar fuentes oficiales y verificar directamente con prestadores de servicios turísticos formalizados y con Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente. Si un destino no está en condiciones de recibir visitantes, los viajeros pueden considerar otros municipios del departamento cuya oferta turística continúe operando con normalidad.

Torres advirtió que una percepción generalizada sobre las afectaciones podría generar una segunda dificultad para empresarios, trabajadores y familias que dependen del turismo.

“Gran parte del Valle continúa abierta al turismo. La invitación es a informarse antes de cancelar, viajar responsablemente y acompañar la recuperación de nuestros territorios”, afirmó.

Medidas para la reactivación

La Gobernación del Valle del Cauca trabaja de manera articulada con el Gobierno Nacional, los gremios, empresarios y otras entidades para que la recuperación económica del sector turístico sea incluida dentro de las medidas que se adopten frente a la emergencia.

Entre las alternativas que plantea la Secretaría de Turismo están instrumentos de apoyo para las mipymes, mecanismos para proteger el empleo, alivios para los empresarios afectados, incentivos para la actividad turística y estrategias orientadas a recuperar mercados y conectividad.

Para la funcionaria, la recuperación no debe limitarse a la reconstrucción de infraestructura. También implica recuperar la actividad económica de los municipios y las fuentes de ingreso de sus habitantes.

“Reconstruir nuestros municipios no es solamente volver a levantar su infraestructura. Es lograr que sus negocios vuelvan a abrir, que las familias recuperen sus ingresos y que nuestros territorios vuelvan a tener oportunidades”, concluyó.

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