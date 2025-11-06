Airbnb impulsa más de 215 mil empleos en Colombia, según Host Summit 2025

Huéspedes y anfitriones en Airbnb contribuyen a oportunidades laborales en Colombia, según cifras presentadas en el Host Summit 2025. Foto: Cortesía Airbnb

La ciudad de Medellín fue sede del primer Host Summit de Airbnb en Colombia, un evento que reunió a cientos de anfitriones, autoridades y expertos del sector turístico para discutir las oportunidades del turismo y los avances de la plataforma en el país.

Durante el encuentro, Airbnb compartió que la actividad de anfitriones y huéspedes durante 2024 contribuyó a la generación de más de 215 mil empleos en Colombia, consolidando al turismo como un motor clave de desarrollo y de oportunidades para las comunidades locales.

De acuerdo con las cifras presentadas, los sectores con mayor impacto económico fueron:

Alojamiento: más de 48 mil empleos.

Comercio al por mayor y al detal: más de 40 mil puestos de trabajo.

Arte, recreación y deportes: más de 20 mil empleos.

Transporte: cerca de 20 mil empleos.

Comidas y otros servicios complementarios: más de 80 mil empleos.

Según la compañía, detrás de cada reserva hay emprendedores, cocineros, transportadores, comerciantes y artistas que encuentran en el turismo una fuente de ingresos. En total, las actividades de los huéspedes y anfitriones en 2024 generaron ingresos directos e indirectos por más de COP 3,1 billones.

El impacto económico general de la comunidad Airbnb en Colombia durante el año pasado se estimó en COP 10,6 billones, de los cuales 1,6 billones corresponden a ingresos de anfitriones y más de COP 9 billones beneficiaron al comercio local.

Además, la plataforma informó que ha pagado cerca de USD 32,8 millones en impuestos al Estado colombiano. En línea con estas cifras, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que el turismo aportó en 2024 unos USD 21.000 millones al PIB de Colombia, equivalente a aproximadamente el 5 % de la economía nacional.

Con estos resultados y tras una edición exitosa del Host Summit en Medellín, Airbnb reafirmó su compromiso con los anfitriones y comunidades del país, posicionando a Colombia como un referente del turismo sostenible en la región.

