Alojamiento gratuito para los equipos de emergencia que atienden el terremoto

Airbnb.org trabaja con la Defensa Civil Colombiana, CENACED, Fundación Renacer y Save the Children Colombia para fortalecer la atención en las zonas afectadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Mientras continúan las labores de atención tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia, Airbnb.org está ofreciendo alojamiento gratuito a los equipos de socorro desplazados a las zonas afectadas.

La organización trabaja en coordinación con la Defensa Civil Colombiana, CENACED, la Fundación Renacer y Save the Children Colombia, entre otras entidades, para facilitar espacios donde los socorristas puedan descansar entre turnos y permanecer cerca de los lugares donde se concentra la atención de la emergencia.

Los alojamientos son financiados por Airbnb.org y sus donantes, por lo que no tendrán costo para las organizaciones que participan en la respuesta. En esta primera etapa, la iniciativa está dirigida a los equipos de ayuda humanitaria, aunque también contempla identificar a personas desplazadas que puedan necesitar un lugar donde alojarse.

“Un lugar estable donde alojarse les da a los socorristas un espacio cerca de las zonas afectadas para descansar y recuperarse antes de volver a salir a ayudar”, señaló Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org.

La organización explicó que trabaja directamente con entidades humanitarias para ubicar a los equipos en alojamientos cercanos a las zonas donde son requeridos. El objetivo es facilitar la continuidad de las labores de rescate, atención y acompañamiento a las comunidades afectadas.

Atención a niños y adolescentes

Además de las necesidades de alojamiento, las organizaciones que participan en la respuesta han advertido sobre los riesgos que pueden surgir para niños, niñas y adolescentes después de una emergencia.

“Después de una emergencia como esta, la prioridad es proteger a los niños, niñas y adolescentes, ya que los riesgos de explotación sexual y trata podrían aumentar”, afirmó Luz Stella Cárdenas, directora de la Fundación Renacer.

Save the Children Colombia, por su parte, señaló que las afectaciones no se limitan a las viviendas. María Mercedes Liévano, directora nacional de la organización, indicó que también resultaron afectados espacios como escuelas, centros comunitarios y hospitales, fundamentales para la protección y recuperación de los menores.

Cynthia Espinoza Aranguré, directora general del CENACED, destacó que el alojamiento para los equipos de primera respuesta puede contribuir a mantener la capacidad operativa de las brigadas durante la emergencia.

Quienes quieran apoyar la respuesta en Colombia pueden hacerlo mediante donaciones a Airbnb.org. Los anfitriones de Airbnb también pueden inscribirse para ofrecer estancias con descuento a través de la organización.

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