¿Buscando plan para recargarse en Bogotá? Opciones para diferentes gustos

El Jardín Botánico de Bogotá lleva el nombre del astrónomo y botánico don José Celestino Mutis. Foto: Jardín Botánico Bogotá

Nada mejor que continuar el año disfrutando de experiencias cautivadoras y emocionantes. Por este motivo, Hilton Bogotá Corferias comparte las recomendaciones para continuar el año con las mejores actividades para descansar, relajarse y compartir momentos inolvidables con familia, amigos y/o pareja. ¿Cuál es su favorita?

1. Escapadas con amigos

Divertirse con un grupo de amigos durante el fin de semana o luego de la jornada laboral siempre será una buena alternativa. Es por eso que encontrar lugares distintos y que cuenten con amplia oferta de actividades temáticas, realmente marca la diferencia.

Este es el caso de Hilton Bogotá Corferias, en el que se ofrecen gran variedad de planes para todos los gustos. Una de sus opciones más destacadas es la experiencia Sentir que comprende un show de magia por el reconocido mago Juan Álvarez, una cena con una experiencia de cuatro tiempos, una bebida tipo “Elixir” de bienvenida, suvenires mágicos y algunas sorpresas más.

“Nuestros visitantes son lo más importante para nosotros, por eso hemos diseñado planes para que puedan sentirse a gusto en nuestros espacios y vivir una experiencia diseñada especialmente para sus intereses”, comentó John Freudenthaler, gerente general de Hilton Bogotá Corferias.

2. Caminatas ecológicas

Disfrutar al aire libre y conectarse con la naturaleza es una gran opción para esta época. Este es un plan perfecto para compartir en familia, jugar con niños y pasear a las mascotas. Además, mientras disfruta del paisaje puede ejercitarse u optar por la meditación.

Algunos lugares que se pueden visitar son el Jardín Botánico, Quebrada La Vieja, Quebrada Las Delicias, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, Parque de Los Novios, Jaime Duque o Parque Simón Bolívar.

3. Recorridos históricos

Colombia está llena de paisajes retadores y ciudades que inspiran admiración y curiosidad por los personajes que lograron atravesarlas. Un recorrido histórico es una buena oportunidad para conocer las historias y secretos de cada una de ellas.

En Bogotá, por ejemplo, el IDT ofrece a residentes y turistas nacionales y extranjeros, el servicio de recorridos peatonales gratuitos en la zona histórica de La Candelaria, a través de los cuales los asistentes reconocen las ventajas turísticas y culturales de la ciudad.

4. Tour gastronómico

Para los amantes de la comida esta es una excelente alternativa que permite probar preparaciones y vivir experiencias nuevas. “En Hilton Bogotá Corferias usamos insumos locales que nos permiten resaltar las costumbres y sabores del país. Nos esforzamos por preservar nuestras tradiciones culinarias y brindar una experiencia gastronómica de alto nivel que conserve nuestra esencia”, afirmó Javier Cárcamo, chef ejecutivo de Hilton Bogotá Corferias.

Uno de los lugares que puede visitar es el Restaurante Oka Grill House de Hilton Bogotá Corferias y disfrutar del Latin Brunch en el que cada sábado se ofrecen deliciosas preparaciones bajo el formato All you can eat.

