Destinos habilitados buscan mantener el flujo de viajeros tras el terremoto

El aviturismo se mantiene activo en el Eje Cafetero como parte de la oferta turística tras el terremoto. Foto: Cortesía ProColombia

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El turismo puede convertirse en un aliado para la recuperación económica de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Ese es el llamado de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), que invitó a los viajeros a mantener sus planes hacia los destinos que continúan operando con normalidad, previa verificación de sus condiciones de seguridad.

A nueve días del terremoto, el gremio mantiene el seguimiento a sus asociados en los diferentes territorios y advierte que el impacto de la emergencia no es igual en todos los municipios. Mientras algunos requieren atención y acompañamiento, otros mantienen habilitada su infraestructura turística y están en capacidad de recibir visitantes.

Por eso, Acotur recomendó consultar información oficial y verificar directamente con cada prestador las condiciones del destino antes de cancelar o modificar un viaje.

“En momentos como este es fundamental contar con información precisa y diferenciada sobre cada territorio. Donde las condiciones permiten continuar con la operación turística, el llamado es a mantener los viajes y apoyar a los empresarios locales como una manera de contribuir a la recuperación de las regiones. El turismo genera empleo, moviliza economías locales y conecta a múltiples actores de la cadena de valor”, señaló Laura Durana, presidenta ejecutiva de ACOTUR.

El turismo como apoyo a la recuperación

De acuerdo con el monitoreo del gremio, el 63,6 % de los empresarios turísticos en las zonas afectadas manifestó estar operando con normalidad. Otro 18,2 % reportó una operación parcial y el 9,1 % señaló tener algunas restricciones.

Ante este panorama, la asociación invitó a los visitantes a priorizar el consumo local y elegir prestadores formales, alojamientos, restaurantes, experiencias comunitarias, productos artesanales y otros servicios ofrecidos por empresarios y comunidades de los territorios.

Acotur continúa con la caracterización y seguimiento de sus asociados afectados para identificar las necesidades particulares de cada región y orientar acciones de apoyo y reactivación.

A través de la campaña “Juntos por Colombia”, el gremio promueve una reactivación turística informada, responsable y resiliente. Desde el Quindío, Mauricio Ossa, líder del capítulo de Aviturismo de Acotur, destacó: “La mejor manera de apoyar el Eje Cafetero es venir, conocerlo y enamorarse de él. Aquí seguimos con las puertas abiertas y con miles de aves esperándolos”.

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