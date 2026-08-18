Disney revela las nuevas atracciones que llegarán a sus parques en Florida

Villains Land, la nueva área de Magic Kingdom, contará con atracciones inspiradas en algunos de los villanos más icónicos de Disney. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

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Walt Disney World Resort prepara una nueva etapa de expansión con experiencias que llegarán a sus cuatro parques temáticos y que buscan ampliar la oferta para visitantes de todo el mundo.

Durante el showcase de D23: The Ultimate Disney Fan Event, Disney Experiences presentó nuevos detalles de proyectos que transformarán Walt Disney World Resort. Entre las novedades se destaca Tropical Americas, una nueva área de Disney’s Animal Kingdom inspirada en las culturas de México, Centroamérica y Sudamérica.

La zona contará con atracciones como El Carrusel de los Animalitos, una experiencia familiar sin restricción de altura y con animales tallados a mano. También llegará Antonio’s Fiesta de Encanto, que contará nuevamente con las voces de Stephanie Beatriz, Jessica Darrow y Diane Guerrero, protagonistas de la película Encanto.

Otra de las principales novedades será Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent, una aventura ambientada en un cenote maya. La atracción incluirá figuras Audio-Animatronics inspiradas por primera vez en Harrison Ford. En Animal Kingdom también se prepara el regreso de la figura del Yeti en Expedition Everest.

Más novedades en Magic Kingdom

En Magic Kingdom, Carousel of Progress incorporará cuatro nuevas décadas y contará con las voces de Jamie Lee Curtis y Bryan Cranston. La renovación está prevista para la primavera de 2027.

Frontierland, por su parte, sumará Piston Peak, una nueva área inspirada en Cars. Allí estarán Miss Fritter’s Daredevil Spin-Along y Cars Ridge Run Rally.

El parque también avanza en Villains Land, una nueva zona dedicada a los villanos de Disney. Entre sus propuestas habrá una montaña rusa inspirada en Maleficent y una atracción tipo dark ride conducida por el Magic Mirror, con personajes como Cruella, la Evil Queen y Dr. Facilier.

Renovaciones y nuevas tierras

En Epcot, Spaceship Earth tendrá su primera renovación en casi dos décadas, con una propuesta centrada en la conexión humana. El pabellón Imagination también incorporará una nueva aventura protagonizada por Figment y Dreamfinder.

Mientras tanto, Disney’s Hollywood Studios ampliará su oferta con nuevas experiencias. Millennium Falcon: Smugglers Run se conecta con Fortnite mediante una colaboración con Epic Games disponible desde el 16 de agosto de 2026.

El parque también avanza en Monstropolis, una nueva tierra inspirada en Monsters, Inc. que está prevista para 2027. El área contará con el espectáculo Welcome to Monstropolis, los restaurantes Archie’s Scare Pig Pizza y Harryhausen’s, además de la tienda Scareporium.

Con esta expansión, Disney busca renovar algunos de sus espacios más emblemáticos y sumar nuevas experiencias basadas en franquicias reconocidas, al tiempo que incorpora propuestas dirigidas a distintos públicos y mercados internacionales.

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