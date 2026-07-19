Estas son las mejores playas para hacer surf en Río de Janeiro, Brasil

La temporada más recomendada para practicar este deporte coincide con el invierno austral. Foto: Cortesía Visit Rio

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El surf hace parte de la esencia de Río de Janeiro. Más que una disciplina deportiva, representa un estilo de vida ligado al mar, la naturaleza y la cultura carioca. Con más de 90 kilómetros de litoral, escenarios icónicos y condiciones favorables durante gran parte del año, la ciudad brasileña se ha consolidado como uno de los principales destinos de surf de Brasil y Sudamérica, con opciones tanto para quienes buscan iniciarse como para deportistas de alto nivel.

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¿Cuál es la mejor época del año para ir?

La temporada más recomendada para practicar este deporte coincide con el invierno austral. Entre junio y septiembre, los frentes fríos que recorren la costa generan olas más consistentes y de mejor calidad, lo que atrae a surfistas nacionales e internacionales.

La temporada más recomendada para practicar este deporte coincide con el invierno austral. Entre junio y septiembre, los frentes fríos que recorren la costa generan olas más consistentes y de mejor calidad, lo que atrae a surfistas nacionales e internacionales. Durante estos meses también se realizan campeonatos y eventos vinculados a la cultura del surf, fortaleciendo el atractivo de Río como punto de encuentro para atletas y aficionados. Incluso quienes prefieren permanecer en la arena encuentran un espectáculo en los surfistas desafiando las olas con algunos de los paisajes más reconocidos de la ciudad como telón de fondo.

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Playas para todos los niveles

Entre los lugares más emblemáticos sobresale Arpoador, considerada la cuna del surf en Brasil. Fue en esta playa donde la disciplina comenzó a ganar popularidad en el país y hoy continúa siendo uno de los escenarios más tradicionales para practicarla. Sus olas cambian según las condiciones del mar y permiten disfrutar tanto a surfistas experimentados como a quienes simplemente desean observar la actividad mientras contemplan uno de los atardeceres más famosos de Río.

Otra referencia obligada es Prainha, una playa rodeada por áreas protegidas y considerada una de las más bellas de la ciudad. Sus olas constantes atraen a surfistas de élite y han convertido este escenario en sede habitual de importantes competencias. Además del deporte, el entorno natural, con vegetación del Bosque Atlántico, ofrece un atractivo adicional para los visitantes.

Junto a Prainha se encuentra Grumari, una playa de ambiente más tranquilo donde la conexión con la naturaleza es protagonista. Las condiciones variables del mar permiten practicar distintos estilos de surf durante el año y convierten este lugar en una alternativa para quienes buscan alejarse de las playas más concurridas.

Barra da Tijuca también figura entre los principales destinos para surfear gracias a sus más de 14 kilómetros de playa. A lo largo de su costa es posible encontrar olas adaptadas a diferentes niveles de experiencia, mientras que la infraestructura de la zona, con escuelas de surf, quioscos y fácil acceso, facilita la práctica del deporte durante todo el año. A esta oferta se suma Recreio dos Bandeirantes, donde playas como Macumba, Pontal y la propia Recreio ofrecen diversos picos de surf que alcanzan sus mejores condiciones durante el invierno.

Una experiencia que va más allá del deporte

Río de Janeiro también se ha convertido en un destino ideal para quienes desean aprender a surfear. Playas como Arpoador y Macumba cuentan con escuelas e instructores especializados que ofrecen clases para niños, jóvenes y adultos, permitiendo descubrir este deporte de manera segura mientras se disfruta de algunos de los paisajes más representativos de Brasil.

Más allá de las olas, el surf forma parte de la identidad carioca. Su influencia se refleja en la música, la moda, el estilo de vida y en la estrecha relación de los habitantes con el mar. Esa combinación entre deporte, naturaleza y cultura convierte a Río de Janeiro en uno de los destinos más atractivos del mundo para vivir la experiencia del surf, tanto dentro como fuera del agua.

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