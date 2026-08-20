Inversión mundial en viajes y turismo supera el billón de dólares

Estados Unidos concentra una de las mayores inversiones mundiales en Viajes y Turismo, impulsada por infraestructura y grandes eventos. Foto: EFE - Ángel Colmenares

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La inversión mundial en Viajes y Turismo superó por primera vez desde 2019 el billón de dólares en 2025, con un crecimiento anual de 8,5 %, de acuerdo con el Economic Impact Research (EIR): Global Trends Report, presentado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El informe, patrocinado por Chase Travel, señala que el sector no solo aceleró la inversión, sino que también tuvo un desempeño superior al de la economía mundial. En 2025, Viajes y Turismo aportó un récord de USD 11,6 billones al PIB global.

Estados Unidos, China, India y Arabia Saudita concentraron cerca de la mitad de la inversión mundial del sector, con alrededor de USD 500.000 millones. Según el WTTC, estos mercados están fortaleciendo sus posiciones mediante proyectos de infraestructura, políticas públicas de apoyo y una mayor participación de capital privado.

China, por ejemplo, busca consolidarse como una potencia turística mundial y proyecta que su inversión en Viajes y Turismo alcance los USD 402.000 millones para 2036. India, por su parte, avanza en la expansión de la conectividad y el desarrollo de destinos, mientras que Estados Unidos cuenta con el impulso de grandes proyectos de infraestructura y eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En Arabia Saudita, la Visión 2030 impulsa uno de los mayores programas de inversión turística del mundo, con grandes proyectos de destinos y recursos públicos y privados.

España, entre los casos destacados

El WTTC también identifica a España como uno de los principales casos de éxito. El sector de Viajes y Turismo representa allí el 15,3 % del PIB, genera USD 130.000 millones en gasto de visitantes internacionales y sostiene uno de cada siete empleos.

El organismo atribuye parte de estos resultados a políticas públicas sostenidas, entre ellas la destinación de 3.400 millones de euros de fondos de recuperación de la Unión Europea para proyectos de sostenibilidad, digitalización e infraestructura turística.

El informe también resalta a Indonesia, que se perfila como uno de los mercados de turismo emisor de mayor crecimiento durante la próxima década; a Países Bajos, por sus perspectivas de expansión en inversión turística; y a Ruanda, por el crecimiento de su economía vinculada al turismo de ocio.

Alemania, Malta, Singapur y Tailandia también aparecen entre los mercados destacados por su desempeño y perspectivas.

“Los destinos y economías que hoy asumen compromisos a largo plazo con los Viajes y el Turismo se están posicionando para captar el empleo, el gasto de los visitantes y las oportunidades económicas del mañana”, afirmó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

Proyección hacia 2036

El organismo proyecta que Viajes y Turismo aporte USD 17,1 billones a la economía mundial en 2036 y genere cerca de 89 millones de empleos adicionales.

Ante este escenario, el WTTC considera que los gobiernos tienen una oportunidad para impulsar políticas que faciliten los viajes, fortalezcan la confianza empresarial y mejoren la infraestructura.

Aunque factores como la incertidumbre geopolítica y los desafíos económicos continuarán condicionando el panorama, el organismo mantiene una perspectiva positiva para la próxima década, sustentada en el crecimiento de la demanda y en el aumento de la inversión en los principales mercados.

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