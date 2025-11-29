¿Listo para acampar? Consejos clave para debutar con éxito

Acampar requiere prepararse bien para disfrutar la naturaleza de forma segura, cómoda y responsable.
Foto: Colaborador/a Esporádica
Acampar es una experiencia liberadora: permite dormir bajo un cielo lleno de estrellas, escuchar los sonidos del bosque y desconectarse por completo del ruido cotidiano. Las noches al aire libre se convierten en un refugio para quienes buscan un respiro, una conexión más cercana con la naturaleza y la sensación de estar, aunque sea por un momento, lejos de todo.
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación