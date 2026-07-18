Más allá de los países sede: los destinos que ganaron interés durante el Mundial

El Mundial puso a Cabo Verde en el radar de los viajeros, convirtiéndolo en uno de los destinos con mayor crecimiento en búsquedas. Foto: Pixabay

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A pocas horas de la final del Mundial, el torneo ya deja un impacto que va más allá del fútbol. Además de impulsar los viajes a Estados Unidos, México y Canadá, puso en el radar de los viajeros a destinos como Cabo Verde, Noruega, Curazao, Marruecos, Francia y Colombia, que registraron un fuerte aumento en el interés y las búsquedas durante la competencia.

De acuerdo con un balance de Viajes Falabella, cerca de 40.000 colombianos viajaron a Estados Unidos, México y Canadá, sedes del campeonato, lo que representa un crecimiento del 40 % frente al mismo período del año anterior.

Además del incremento en viajeros, la agencia identificó cambios en los hábitos de compra. Según Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella, durante el Mundial aumentó el promedio de noches de estadía y disminuyó el tiempo de anticipación con el que los viajeros buscaron y adquirieron productos turísticos.

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“Este Mundial deja un balance positivo para el turismo internacional desde Colombia. En general, observamos un aumento en el promedio de noches de estadía y una menor anticipación en las búsquedas y compras de productos turísticos. En cuanto a segmentos, los viajes en pareja fueron los que más crecieron, con un 74 % frente al año anterior. Además, se evidenció un mayor interés por paquetes más completos, que incluyen traslados y actividades, e incluso opciones que reemplazan el hotel por alquileres temporales”, señaló Figueroa.

El informe también muestra que las actividades turísticas registraron un comportamiento favorable en los países sede. La excursión a Chichén Itzá, Cenote y Valladolid fue la experiencia con mayor crecimiento, al aumentar más de 120 % frente al año pasado. Le siguieron las visitas a los parques de Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort, que concentraron más del 50 % de las reservas en comparación con 2025.

En cuanto a los productos turísticos, los vuelos continuaron siendo la categoría con mayor demanda y representaron el 50 % de las reservas realizadas durante el campeonato. No obstante, el mayor crecimiento se dio en la hotelería, que registró un incremento del 78 % frente al mismo período del año anterior.

El impacto del torneo también se reflejó en el interés por destinos que ganaron visibilidad gracias a sus selecciones. Según Viajes Falabella, Cabo Verde lideró el aumento en búsquedas con un crecimiento superior al 15.000 % frente a meses anteriores. Le siguieron Uzbekistán (+815 %), Marruecos (+320 %), Noruega (+265 %), Nueva Zelanda (+69 %) y Curazao (+36 %).

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Para la compañía, estas cifras muestran que el Mundial no solo impulsó los desplazamientos hacia las sedes del torneo, sino que también fortaleció el posicionamiento internacional de nuevos destinos, una tendencia que podría mantenerse durante el segundo semestre del año.

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