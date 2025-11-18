Récord histórico: casi 400.000 colombianos visitarán República Dominicana en 2025

Isla Saona, una joya natural que forma parte del Parque Nacional del Este. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Turismo de República Dominicana presentó un balance de su estrategia para impulsar el sector turístico, destacando la diversificación de mercados, la inversión en conectividad aérea y la mejora de infraestructuras públicas como ejes centrales del crecimiento reciente.

Lea también: ¿Por qué los colombianos eligen República Dominicana para sus viajes?

“Tras la pandemia, el país implementó medidas para sostener la actividad, entre ellas incentivos para el turismo interno financiados por la banca dominicana, lo que permitió reactivar la ocupación hotelera durante los fines de semana. El conflicto entre Rusia y Ucrania representó un golpe para el sector, dada la pérdida de aproximadamente 600.000 turistas provenientes de ambos países. Ante este escenario, el país redirigió su ofensiva comercial hacia Canadá y Latinoamérica, mercados que han mostrado un comportamiento creciente”, explicó David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana.

Colombia se ha consolidado como uno de los principales emisores de turistas hacia la isla. Para finales de 2025, se proyecta el cierre con 395.119 visitantes colombianos, un crecimiento sostenido desde 2021. En 2019, la cifra había sido de 106.000. El aumento también es significativo en otros países de la región: más de 500.000 argentinos visitarán República Dominicana este año por primera vez, mientras que Brasil, Chile y México también muestran alzas. Según el Ministerio, este comportamiento está vinculado a la expansión de aerolíneas dominicanas hacia ciudades latinoamericanas y a una mayor competitividad en tarifas.

Lea también: Así es Miches, República Dominicana: lujo, cultura taína y playas vírgenes

El crecimiento del turismo de cruceros también ha sido notable. Desde la pandemia, el país registra un aumento del 300 % en la llegada de cruceristas, impulsado por la apertura de nuevas terminales en la zona norte. Esto complementa la estrategia de ampliar la capacidad aérea y marítima para atraer más visitantes.

Paralelamente, el Ministerio de Turismo ha fortalecido la infraestructura pública. Más de nueve playas han sido recuperadas y acondicionadas, al igual que cinco litorales marítimos. La entidad también ha impulsado programas de formalización para vendedores ambulantes, construyendo plazas, entregando equipos y facilitando acceso a financiamiento y capacitación técnica, con el fin de promover un turismo más inclusivo.

Lea también: República Dominicana rompe récords y conquista a los turistas colombianos

La seguridad ha sido otro de los pilares. En 2025, la Policía Turística recibió más de 5 millones de dólares en vehículos, tecnología y equipos. Según el Ministerio, los destinos turísticos del país mantienen algunos de los índices más bajos de criminalidad en la región.

República Dominicana también avanza en la expansión de su oferta turística más allá de Punta Cana y Bávaro. La Ciudad Colonial, en Santo Domingo, atraviesa un proceso de renovación con una inversión superior a los 100 millones de dólares y es visitada ya por el 8% de los turistas del país. Otros destinos en desarrollo incluyen Miches, con nuevas inversiones hoteleras de cadenas internacionales; Puerto Plata, que impulsa el proyecto Punta Bergantín; y Samaná, donde se proyecta la llegada de marcas de lujo. En el suroeste, Pedernales y Bahía de las Águilas figuran como nuevos polos en consolidación.

Conozca más: Santo Domingo: destino de cultura, naturaleza e historia. Recomendaciones de viaje

Hoy por hoy, ya son más de 100 presentaciones internacionales para promover el destino, enfocadas en agentes de viaje, turoperadores y medios especializados, como parte de una estrategia global para posicionar al país no solo como un lugar para visitar, sino como una experiencia integral.