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Polvo del Sahara ingresaría en los próximos días al Caribe colombiano: Ideam

El Ideam explica que se trata de un fenómeno natural recurrente durante esta época del año y que solo se prevén algunos impactos ligeros en un departamento del Caribe colombiano.

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Redacción Ambiente
10 de septiembre de 2026 – 10:25 a. m.
Esta fue una de las imágenes del "Polvo del Sahara" captadas por el satélite del NOAA, el pasado miércoles 17 de junio.
Este fenómeno atmosférico consiste en el transporte de partículas de arena del Sahara desde África hacia el Caribe y América, como parte de la dinámica climática global. 
Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que desde este jueves 10 de septiembre y hasta el sábado 12 de septiembre se prevé el ingreso de una nube de polvo del Sahara sobre el mar Caribe. 

Según explicó Jennifer Dorado, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, este es un fenómeno natural recurrente durante esta época del año. Como ha señalado en el pasado la entidad, este fenómeno atmosférico consiste en el transporte de partículas de arena del Sahara desde África hacia el Caribe y América, como parte de la dinámica climática global. 

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De acuerdo con Dorado, “el fenómeno es monitoreado mediante la información satelital y modelos atmosféricos internacionales como los del programa Copérnico, que permiten seguir la concentración y desplazamiento de estas partículas en la atmósfera”. 

El transporte de estas partículas suele presentarse a partir de abril. Desde ese mes aumenta de manera más notable, con un pico principal entre julio y agosto, presentándose una disminución progresiva hacia el mes de septiembre.

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En ese sentido, agregó Dorado, las condiciones previstas para esta época del año no indican que vaya a haber efectos significativos sobre las concentraciones de aerosoles en el país. 

Sin embargo, en algunas zonas del departamento de La Guajira, sí podrían registrarse incidencias ligeras debido al aumento de partículas transportadas por los vientos, lo que podría reducir, de manera ligera, la visibilidad. 

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Pese a que no se esperan mayores impactos por el ingreso de polvo en los próximos días, el Ideam aseguró que continuará realizando el monitoreo de las condiciones atmosféricas y recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la entidad. 

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Por Redacción Ambiente

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