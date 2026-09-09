 

Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Glufosinato: qué se sabe sobre el herbicida que podría usarse para fumigar hoja de coca

La aspersión de cultivos de uso ilícito podría regresar a Colombia, pero esta vez con un herbicida distinto al glifosato. El Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia el uso de glufosinato de amonio, una sustancia de acción más rápida que plantea preguntas sobre sus posibles efectos en el ambiente y la salud. La OMS la clasifica como moderadamente peligrosa por toxicidad aguda, un nivel superior al del glifosato, y su autorización en la Unión Europea expiró en 2018; no fue renovada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Laura Catalina Sanabria Devia
Laura Catalina Sanabria Devia
09 de septiembre de 2026 – 09:25 a. m.
CREDITO OBLIGATORIO
Imagen de referencia. Tanto el glufosinato de amonio como el glifosato son herbicidas de amplio espectro, es decir, no selectivos. Pueden afectar a toda la vegetación de manera indiscriminada.
Foto: (EPA) EFE - EFE

Después de varios años suspendida, la aspersión de cultivos de uso ilícito estaría cerca de ser, nuevamente, una realidad. Pero el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene en la mira un herbicida diferente al que por mucho tiempo estuvo asociado con esta estrategia.

Se trata del glufosinato de amonio, un producto de uso agrícola utilizado para controlar malezas que compiten con los cultivos por recursos como agua, luz y nutrientes. Esas propiedades, similares a las del conocido glifosato, explican por qué ahora aparece como una…

Laura Catalina Sanabria Devia

Por Laura Catalina Sanabria Devia

catalina_sanabr lsanabria@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Amazonas

Amazonia

Aspersión aérea

Coca

Cultivos de uso ilícito

Fumigación aérea

hoja de coca

narcotráfico

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido