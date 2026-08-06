Las decisiones de “photofinish” que sacó el Minambiente durante el último día del gobierno

Selva amazónica en el departamento de Caquetá, donde se consolidó la primera Concesión Forestal Campesina del país. Foto: Minambiente

Mientras las agujas del reloj marcaban cada vez más cerca el cierre del gobierno de Gustavo Petro, que terminó su mandato este jueves, 6 de agosto, el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Irene Vélez, sacó una serie de normas que había prometido, pero que podrían ser frenadas o transformadas por la nueva administración.

Uno tiene que ver con una promesa que había hecho la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, durante la COP30, realizada en la Amazonia brasileña a finales del año pasado. En la cumbre climática de las Naciones Unidas, la...