Por un lado, la ANLA concedió, el pasado 12 de noviembre, la licencia ambiental para el proyecto Campo Tapir…

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia ambiental a dos proyectos de hidrocarburos, uno en Casanare y otro en Meta, luego de evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales para su ejecución. De ese modo, la entidad fijó parámetros para el avance de esas actividades petroleras en los departamentos, bajo “criterios de rigor técnico, gestión de impactos y estricto seguimiento y control ambiental”.

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Por un lado, la ANLA concedió, el pasado 12 de noviembre, la licencia ambiental para el proyecto Campo Tapir Sureste, en el municipio de Orocué (Casanare), a cargo de la empresa Petróleos Colombianos S.A., para avanzar en la exploración y producción mediante la perforación de hasta 35 pozos convencionales, distribuidos en cinco locaciones.

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La infraestructura aprobada contempla una Central de Facilidades de Producción (CPF), la construcción de hasta 25 kilómetros de nuevas vías, la adecuación de 20,57 kilómetros de vías existentes y líneas de flujo e infraestructura eléctrica. Según la autoridad, el proyecto no realizará vertimientos a cuerpos de agua superficiales, sino que las aguas residuales tratadas se dispondrán en el suelo a través de cinco Zonas de Disposición de Aguas Residuales (ZODAR) verificadas por la ANLA.

“En cuanto a la compensación biótica y protección de los ecosistemas, se estableció una compensación estimada de 919,12 hectáreas (frente a la intervención prevista de 234,81 hectáreas), aplicando factores de hasta 6,5 a 1 en coberturas de alta sensibilidad”, comunicó la entidad. “Las acciones incluyen la preservación de bosques asociados a fuentes hídricas y la rehabilitación de vegetación secundaria, pastos y herbazales mediante acuerdos de conservación, adquisición de predios y pago por servicios ambientales”.

El pasado 18 de noviembre de 2026, por otro lado, en los municipios de Cabuyaro y Puerto López (Meta), la ANLA aprobó la modificación de la licencia del Área de Perforación Exploratoria CPO-5 (que pasará a llamarse Área de Desarrollo CPO-5), a cargo de ONGC Videsh Limited Sucursal Colombia.

La decisión, de acuerdo con la autoridad, habilita la etapa de explotación dentro de un polígono de 141.027,56 hectáreas. Su alcance incluye hasta 40 nuevas locaciones de producción, diez Centrales de Facilidades de Producción (CPF) de hasta ocho hectáreas cada una, 250 kilómetros de nuevas vías de acceso, 250 kilómetros de líneas de flujo, 250 kilómetros de transmisión eléctrica y la incorporación de dos granjas solares de hasta 10 MWp cada una.

Para este proyecto, en particular, fue aprobado un Plan de Compensación del Componente Biótico por 1.765,92 hectáreas, derivado de una intervención de 995,18 hectáreas. En ese sentido, contempla la protección de ecosistemas, la recuperación de áreas transformadas, el enriquecimiento con especies nativas, el control de especies invasoras y mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA).

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