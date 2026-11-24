A finales de marzo de 2024, nueve líderes pescadores de los once departamentos por los que fluye el río Magdalena le enviaron una carta a representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En ese documento, resaltaban los aportes que sus conocimientos y técnicas, asociadas a la pesca artesanal que realizan en el río más importante del país, tienen a nivel comunitario, regional y nacional.

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“Nosotros y nosotras, pescadores artesanales del río Magdalena, somos herederos de un saber ancestral mediante el cual hemos construido proyectos de vida vinculados al ecosistema vital que recorre gran parte de nuestro país. Aprendimos las artes de pesca que nos conectaron con este río de por vida”, iniciaba el escrito firmado por, entre otros, líderes de los departamentos de Cundinamarca, en el alto Magdalena; Antioquia y Caldas, en la parte media de la cuenca; y Cesar, Bolívar, Atlántico y Magdalena, en la parte baja, cerca de su desembocadura en el mar Caribe.

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“Para nosotros, pescadores del río, es imposible concebir la vida en comunidad sin la posibilidad de crear y recrear las artes de pesca y desplegar toda nuestra cultura anfibia”, agregaron los líderes, recordando el concepto que décadas antes desarrolló el sociólogo barranquillero Orlando Fals Borda, para describir a las comunidades que se han adaptado a vivir entre la tierra y el agua.

Además de ser portadores de “conocimientos representativos de la inmensa diversidad cultural del mundo”, para Omar Guarín Villazón, pescador de Magangué (Bolívar) y presidente de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (Comenalpac), los pescadores artesanales son cuidadores del medio ambiente. Se estima que más de 75.000 personas a lo largo de los más de 1.550 kilómetros que recorre el río se dedican a esta labor.

“El río para nosotros es vida y vida le buscamos garantizar también al río”, sintetizaron Guarín y sus compañeros en esa carta de 2024.

El escrito de los pescadores artesanales hace parte de la lista de documentos que el Estado colombiano le envió a la UNESCO para que considere incluir los conocimientos y técnicas asociadas a la pesca artesanal en el río Magdalena como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta nominación, la única vigente del país ante este organismo, que ha significado una década de trabajo, tendrá respuesta la próxima semana, cuando se lleve a cabo la 21.ª sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se reunirá en Xiamen, China.

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Décadas buscando reconocimiento

Desde diciembre de 2022, los conocimientos y técnicas de la pesca artesanal son considerados Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. / Fundación Alma

El antropólogo Juan Carlos Gutiérrez todavía recuerda la impresión que se llevaron en la Fundación Alma, de la que es subdirector científico, cuando llegaron a trabajar en la restauración ecológica en las ciénagas del Magdalena Medio.

A diferencia de lo que usualmente se concibe en el universo del campesinado, los pescadores artesanales con los que empezaron a trabajar “eran un sujeto particular y diferencial”, claramente retratados en la cultura anfibia que desarrolló Fals Borda a finales de la década de los 80, tras recorrer y trabajar la vida rural de Córdoba.

Para los pescadores artesanales, dice Gutiérrez, las quebradas, ríos y ciénagas, entre otros, “son mucho más que una zona que provee alimentos. Es un espacio vital, simbólico, cultural y de historia”. A diferencia del campesinado, una población a la que han sido asociados históricamente, para los pescadores “el lugar de habitar, trabajar y pensarse el mundo está centrado en el agua”.

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Guarín, oriundo de un municipio rodeado de agua, como lo es Magangué, cree que el conocimiento que poseen los pescadores es nato. Va desde poder identificar cuándo están en la popular subienda, un período en el que los peces remontan el Magdalena para reproducirse y desovar, hasta qué artes de pesca usar o cómo leer el viento para aprovecharlo en la navegación o anticiparse a una lluvia.

Tras años de trabajo en la región, en 2016 la Fundación Alma, recuerda Gutiérrez, le propuso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) adelantar una etnografía sobre los pescadores artesanales del río Magdalena. “Ahí arranca el proceso de investigación cultural, etnográfico, social, económico, territorial y espacial de estos sujetos, los pescadores artesanales, que han estado tan invisibilizados que ni siquiera aparecen en la Constitución Política”, agrega el antropólogo.

En 2019, luego de trabajar con cientos de pescadores artesanales en 13 ventanas, constituidas por 28 municipios en nueve departamentos, la Fundación Alma, junto a varias organizaciones y confederaciones de pesca, decide postular los conocimientos y técnicas asociados a la pesca artesanal en el río Magdalena como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia.

Aunque desde un comienzo el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), la instancia encargada de tomar la decisión, reconoció la importancia de incluir estos saberes y artes como parte del patrimonio cultural inmaterial, las organizaciones y comunidades postulantes debían elaborar un plan para salvaguardar las tradiciones, expresiones y modos de vida.

Esa tarea tomó otros tres años de investigación y trabajo entre distintas organizaciones y comunidades, lideradas por la Fundación Alma. Tras evaluar el ‘Plan Especial de Salvaguardia de los Conocimientos y Técnicas Asociadas a la Pesca Artesanal en el Río Magdalena’, el CNPC dio luz verde para que estas manifestaciones fueran incluidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia en diciembre de 2022.

La declaratoria, que para pescadoras como María Benítez evidenciaba que la identidad del pescador como sujeto de derechos es una deuda que se tiene con todos los pescadores del país, impulsó un nuevo objetivo: que los conocimientos y técnicas de los pescadores artesanales del río Magdalena sean Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Tras una primera evaluación a finales de 2023, en mayo de 2024 el Estado colombiano inició oficialmente el proceso para lograr la declaración. “Los portadores que transmiten y salvaguardan la manifestación son los pescadores y pescadoras artesanales del río Magdalena. Contribuyen significativamente a la soberanía alimentaria dentro de sus comunidades, utilizando técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Además, los practicantes de la manifestación son custodios de la memoria colectiva y la experiencia aprendida, fomentando una convivencia armoniosa con el ecosistema del río Magdalena”, señaló en la postulación el entonces ministro de Cultura, Juan David Correa.

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El documento, elaborado en colaboración con las comunidades pescadoras y la Fundación Alma, reconoce que estos conocimientos y técnicas también contribuyen a garantizar el manejo ecológico de los recursos hídricos y terrestres del principal corredor fluvial de Colombia. En particular, “el uso de una amplia gama de métodos y tecnologías, transmitidos de generación en generación, es crucial para prevenir la sobreexplotación y facilitar la regeneración del ecosistema”.

Pero la contribución, detalla el documento, no solo se limita al trabajo de los pescadores, sino a otras actividades que se desencadenan después de la pesca. Estos conocimientos también se expresan “en las tradiciones culinarias basadas en productos pesqueros, contribuyendo a la soberanía alimentaria en todo el corredor fluvial. La medicina tradicional es indispensable para los pescadores, ya que implica prácticas curativas desarrolladas para abordar los riesgos que enfrentan durante sus viajes a lo largo del río”.

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Aunque la decisión solo se conocerá hasta el jueves 3 de diciembre, un órgano de evaluación, que revisó la postulación de Colombia, ya se pronunció, recomendando al Comité encargado de tomar la decisión final incluir estos saberes y técnicas dentro de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En su análisis, el grupo evaluador, integrado por seis expertos cualificados en diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial y seis organizaciones no gubernamentales, señaló que “la pesca artesanal en el río Magdalena es un aspecto fundamental de la vida social y la principal fuente de sustento para las comunidades que residen a lo largo de sus riberas. Este elemento funciona como un repositorio colectivo de conocimiento ecológico, en el que los conocimientos y habilidades relacionados se transmiten a través de la práctica”.

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En este ejercicio, resaltaron, son claves los pescadores y pescadoras de mayor edad, quienes orientan a los aprendices en diversos oficios de la pesca y en las características del ecosistema fluvial. “Las tradiciones orales, la música y la danza también sirven como medios para transmitir los conocimientos pesqueros”, agregaron desde el órgano evaluador.

La evaluación también concluyó que la candidatura ofrece “un ejemplo particularmente sólido de la aplicación” de un criterio en el que los Estados deben demostrar que la manifestación contribuirá a garantizar la visibilidad y la conciencia de la importancia del patrimonio cultural inmaterial.

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“La candidatura destaca la estrecha interdependencia entre el patrimonio cultural y el natural, ilustrando cómo los conocimientos ecológicos tradicionales respaldan la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y los medios de vida sostenibles”, señalaron al respecto los evaluadores.

Entre otros de los aspectos que resaltan de la candidatura presentada por Colombia, se encuentran el Plan Especial de Salvaguardia, el proceso participativo y el hecho de que los conocimientos y técnicas ya sean parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia.

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De hecho, el órgano evaluador felicitó al país por “una excelente candidatura, que describió un amplio espectro de métodos y tecnologías transmitidas de generación en generación, así como la compatibilidad entre el uso sostenible de los recursos y la salvaguardia del elemento”.

Sin embargo, la última palabra la tiene el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, compuesto por 24 Estados, que sesionará desde el 30 de noviembre y hasta el 5 de diciembre. La postulación de Colombia será evaluada el jueves 3 de diciembre.

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Guarín, presidente de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (Comenalpac), lamenta que el gobierno de Abelardo de la Espriella no haya destinado recursos para que él y otros tres pescadores que trabajaron en la postulación viajaran a China para estar presentes en las sesiones del Comité.

La presencia de los pescadores, considera Guarín, era clave en caso de que los integrantes del comité tuvieran preguntas o inquietudes. “Dicen que el ojo del amo es el que engorda el caballo”, apunta el pescador en referencia a que “de tener dolientes, la revisión del expediente sería más fácil”. De acuerdo con el líder de los pescadores, el Ministerio de Cultura y la Cancillería les señalaron que, por políticas de austeridad, no podían financiar su viaje.

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El equipo de comunicaciones de la Cancillería le confirmó a El Espectador que, en efecto, la decisión se tomó por temas de austeridad y que en China estarán Daniel Andrés Cruz, Ministro Consejero vinculado a la Embajada de Colombia en ese país, y Ana María Rodríguez, Tercer Secretario de Relaciones Exteriores.

De lograr la inclusión en esa lista, Guarín espera que la pesca artesanal se vuelva a posicionar como una cultura y modo de vida en el país. “La pesca era la empresa más grande de Colombia, pero hoy está en crisis total debido a problemáticas ambientales y al impacto de otros sectores”, asegura el presidente de Comenalpac.

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Este reconocimiento, continúa, sería clave para impulsar la actualización del Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) que, a los ojos de los pescadores y organizaciones de la sociedad civil, necesita una transformación para enfrentar los nuevos retos que viven los pescadores artesanales del país.

Para Gutiérrez, la esperada inclusión le daría fuerza a la declaratoria en el plano nacional, “pues si bien hay algunas personas que saben que estos conocimientos y técnicas son patrimonio inmaterial del país, no es un reconocimiento tan masivo.

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Tanto el antropólogo como el pescador también esperan que una decisión positiva pueda generar movilización de recursos para el sector. Para el primero, es necesario que el Estado colombiano invierta más recursos en la implementación del Plan Especial de Salvaguardia, mientras que el segundo prevé que, al ser reconocidos como un actor clave en la conservación, se puedan generar alianzas en las que los pescadores reciban recursos por cuidar los ecosistemas acuáticos del país.

Finalmente, Guarín coincide con la apreciación que hizo la pescadora Benítez hace un par de años, cuando se conoció la declaratoria a nivel nacional. Espera que, al ser reconocidos a nivel internacional, el Estado empiece a saldar varias de las deudas que tiene con los pescadores artesanales.



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