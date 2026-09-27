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La fiebre por la Orinoquía: ¿Qué está en juego al transformarla en una “despensa agrícola”?

El gobierno de Abelardo de la Espriella quiere transformar a la Orinoquía en una “despensa agrícola mundial”, como sucedió con Mato Grosso y El Cerrado en Brasil. Su transformación se ha acelerado en la última década, dejando réditos económicos, pero los científicos y organizaciones que la han estudiado creen que antes de apurar el paso hay que caminar con prudencia para no cometer los errores ambientales del país vecino y del pasado.

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César Leonardo Giraldo Zuluaga
César Leonardo Giraldo Zuluaga
27 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
La fiebre por la Orinoquía: ¿Qué está en juego al transformarla en una “despensa agrícola”?
El gobierno busca habilitar 400.000 hectáreas para sembrar maíz y soya, y movilizar más de COP 8 billones en inversión productiva, que empezarían a ejecutarse en 2027.
Foto: Gobernación del Vichada

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A mediados de su periodo presidencial, Belisario Betancur (1982-1986) soñó con construir una ciudad futurista en medio de la Altillanura colombiana, la subregión de la Orinoquía que abarca siete municipios de los departamentos del Meta y Vichada. “Marandúa”, como se llamó ese sueño inconcluso de Betancur, contemplaba utilizar 1,5 millones de hectáreas destinadas a la agricultura, la industria y el comercio, teniendo como referente Brasilia, una ciudad planificada para ser la capital de Brasil que fue fundada en 1960.

Tras recorrer algunos…

César Leonardo Giraldo Zuluaga

Por César Leonardo Giraldo Zuluaga

cgiraldo@elespectador.com
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