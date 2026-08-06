Minambiente emitió tres resoluciones para la delimitación del páramo de Santurbán

Aunque este proceso debía terminar en 2018, por orden de la Corte Constitucional, ya tiene ocho años de retraso y quedará con territorios pendientes. Foto: Ministerio de Ambiente

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La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, informó hoy sobre la expedición de tres resoluciones destinadas a la delimitación del páramo de Santurbán, un área de conflictividad socioambiental, entre Santander y Norte de Santander, debido a que una gran cantidad de personas dependen de la minería para su subsistencia, pero la actividad se desarrolla en parte de un ecosistema clave para el abastecimiento hídrico.

“Quiero contarles que este Ministerio de Ambiente, siguiendo las instrucciones del presidente Gustavo Petro, acaba de sacar tres resoluciones que son complementarias y que permiten la plena e integral protección del páramo de Santurbán. De ellas depende poder garantizar la integralidad ecosistémica, la ordenación de este páramo y, por supuesto, el agua tanto de Bucaramanga como del área metropolitana”, dijo la ministra (e) Vélez a través de las redes del Minambiente.

La primera resolución extiende una medida que se había tomado sobre el páramo de Santurbán al declarar parte de su área como zona de reserva temporal, una figura creada por este gobierno para evaluar la compatibilidad de algunas zonas del país con la explotación de recursos naturales.

“Esto lo que hace es que delimita un área en donde deberán realizarse estudios técnicos durante los siguientes dos años de forma tal que se logre establecer qué medidas adicionales de protección son necesarias de forma que el páramo esté integrado al ecosistema de alta montaña, que está justo al lado, y se proteja de manera estratégica el recurso hídrico”, explicó la ministra. Esta medida contempla la posibilidad de hacer prórrogas mientras termina la realización de esos estudios.

La segunda resolución deja en firme la creación de una zona de reserva definitiva en La Baja, un área en la que, según el Minambiente, “se identificó que hay un especial riesgo en términos de la posible contaminación que pueda generar allí la gran y mediana minería”.

Esa zona de reserva definitiva, al igual que la zona de reserva temporal de la primera resolución, permite la realización de actividades de pequeña minería “con medidas de protección ambiental”, añadió Vélez. Las actividades que quedan restringidas son las de mediana y gran minería, por sus posibles efectos en los ecosistemas.

El Comité Santurbán, una organización de ciudadanos que ha promovido la delimitación de esta zona, celebró que estas dos áreas de reserva, una temporal y otra definitiva, fueran declaradas por el Minambiente. “Más de 8.000 firmas y 17 años de movilización ciudadana respaldan esta decisión. Las mineras intentarán tumbarla; el pueblo colombiano deberá defenderla en las calles. ¡El agua de más de dos millones de personas no se negocia!“, señalaron en su cuenta de X.

Finalmente, la tercera resolución publicada por el Minambiente establece los pasos para la “delimitación progresiva” del páramo de Santurbán. De acuerdo con la ministra (e), Irene Vélez, “logramos surtir todo el proceso participativo en el 70 % de los municipios que debían ser consultados y lo que hacemos es fijar las medidas para que en ese 70 % de los municipios consultados podamos asegurar la protección del ecosistema”.

Esta resolución deja abierta la puerta a que, en el 30 % de municipios en los que no se ha terminado el proceso de consulta, se continúe con el proceso de participación ciudadana para definir los criterios de delimitación en el territorio restante.

Como contamos en un artículo publicado hace pocos días, la delimitación de Santurbán es un proceso que tiene ocho años de retraso y que ha estado marcado por diferentes tensiones con diferentes grupos de ciudadanos. La Corte Constitucional, mediante una sentencia de 2017, ordenó que se volviera a hacer la delimitación de este páramo, pues consideró que en la resolución que se emitió en 2016 se vulneró el derecho a la participación de comunidades afectadas, entre ellas las de pequeños mineros.

Las medidas, sin embargo, podrían ser objetadas por el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que llegará al cargo mañana, cuando se posesione el gobierno de Abelardo de la Espriella. A inicios de julio, tras su designación, Arjona habló con El Espectador sobre esta delimitación y aseguró que buscaría abrirle las puertas a la explotación minera por parte de Iris Mining en una zona aledaña al páramo, que hoy fue declarada como zona de reserva temporar.

“Uno de los caminos que yo vería es hacer algún tipo de aprovechamiento de oro formal, por fuera del páramo, después de ser delimitado, que va a ser una de las primeras acciones que tomaré como ministro del Medio Ambiente para resolver ese conflicto. La empresa que está haciendo exploración de oro en Santurbán es canadiense y se llama Iris Mining, que tiene la segunda mina formal más grande de Colombia porque el 85% del oro que se explota en Colombia es ilegal y criminal. Irish Mining ha agrupado a 34.000 personas que hacían minería informal e ilegal alrededor de su actividad y las ha formalizado. Ese es el secreto mejor guardado de la minería en Colombia; nadie lo conoce. Ese es un ejemplo que debe ser repetido”, dijo Arjona en ese momento.

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