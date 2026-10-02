Sin embargo, lo anterior no significa que no se vayan a presentar precipitaciones. El sábado 4 de octubre se espera que las lluvias más fuertes se den en el centro y sur de La Guajira, norte de Magdalena y Cesar, sur de Bolívar, norte de…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este fin de semana del 3 y 4 de octubre. A grandes rasgos, la entidad señaló que se espera una disminución de las lluvias para el sábado y el domingo, sobre todo para las regiones Orinoquía y Amazonia.

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Estos son los departamentos en los que llovería durante el primer fin de semana de octubre

Sin embargo, lo anterior no significa que no se vayan a presentar precipitaciones. El sábado 4 de octubre se espera que las lluvias más fuertes se den en el centro y sur de La Guajira, norte de Magdalena y Cesar, sur de Bolívar, norte de Norte de Santander, sur y oriente de Santander, Antioquía, Chocó, centro de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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De igual manera, en zonas del departamento de Atlántico, norte de Bolívar, Sucre, sur de Córdoba, occidente de Magdalena, norte de Cundinamarca, occidente de Tolima, sur de Huila, así como en algunos sectores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, podrían presentarse lluvias moderadas.

Mientras tanto, las lluvias más fuertes para el domingo 4 de octubre se prevén en el norte de Magdalena, sur de Bolívar, sectores dispersos de Antioquia, sur de Santander, norte de Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores de San Andrés y Providencia.

Lluvias más moderadas ese mismo día podrían presentarse en Cesar, La Guajira, sur de Córdoba, norte de Sucre, norte de Boyacá, centro y norte de Cundinamarca, Quindío y zonas dispersas de Caldas y Risaralda.

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El Instituto también aseguró que el paso de la onda tropical #53, que actualmente se encuentra en el extremo oriental del territorio colombiano, genere lluvias importantes en la parte oriental y centronorte del país, sobre todo durante el viernes.

Para la capital del país, el Ideam prevé lluvias principalmente durante el viernes. Para el sábado y el domingo, la entidad pronostica tiempo seco, aunque no descarta que se puedan presentar algunas lluvias, sobre todo en las localidades de Fontibón y Suba.

Con corte a este viernes 2 de octubre, en el país hay 58 municipios con algún nivel de alerta por incendios. De estos, La Guajira, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca tienen un municipio cada uno en alerta roja.

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Al mismo tiempo, hay 438 municipios en alerta por deslizamientos. Nariño y Chocó, con 20 y 16 respectivamente, son los departamentos que mayor cantidad de municipios en alerta roja concentran.



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