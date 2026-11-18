El procedimiento de la eutanasia, aclara el Minambiente, hace parte de la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo Común en Colombia…

El Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), a través de un comunicado, informaron que diez hipopótamos ubicados en zonas cercanas a centros poblados podrían ser los primeros individuos en ser evaluados para la eutanasia. Estos ejemplares, apuntaron las entidades, "representan riesgos para las comunidades".

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El procedimiento de la eutanasia, aclara el Minambiente, hace parte de la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo Común en Colombia (Hippopotamus amphibius). Sin embargo, la cartera aclara que esta alternativa estará sujeta "a evaluaciones técnicas, científicas y bioéticas que permitan determinar su pertinencia, teniendo en cuenta el bienestar

animal, la protección de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades".

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Con el objetivo de avanzar en este camino, la cartera se apoyará en varias corporaciones ambientales, como Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). También hará parte el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Estas entidades establecieron un marco de cooperación y coordinación interinstitucional, por medio de un memorando de entendimiento firmado en septiembre de 2026. Allí definieron los mecanismos permanentes de articulación para implementar las medidas que estaban contempladas en este plan.

Una de las medidas, por ejemplo, es la creación de una Mesa de Trabajo Permanente, la cual estará conformada por un delegado de cada una de las entidades firmantes y liderada por Cornare. Entre sus funciones están la coordinación operativa, la priorización de acciones y el seguimiento a los planes de trabajo y compromisos acordados.

Este espacio, a juicio de la cartera, también podrá facilitar el intercambio de "información técnica y científica, la coordinación de intervenciones entre autoridades ambientales y la identificación de necesidades de asistencia técnica y recursos para avanzar en el control de esta especie invasora".

Otra de las medidas es la creación de un Comité Asesor de Bioética para el Manejo del Hipopótamo. Esta se encargará de funcionar como una instancia de orientación científica, técnica y bioética. La conformarán el director del Instituto Humboldt o su delegado, un representante de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (o de la institución académica que esta designe) y un delegado del Ministerio de Ambiente.

Las funciones de este espacio se centrarán en analizar las alternativas de manejo y formular recomendaciones con base en la evidencia científica disponible. También deberá contemplar los posibles impactos sobre el bienestar animal, la biodiversidad, la conservación, la salud pública, la seguridad y la integridad de los ecosistemas.

El Ministerio de Ambiente recuerda que "la aplicación de estas medidas busca frenar el crecimiento y la dispersión de los hipopótamos, reducir los riesgos para las comunidades y proteger la biodiversidad nativa". Además de este plan, las organizaciones están llevando a cabo una serie de gestiones para conseguir en el exterior medicamentos especializados que faciliten los procedimientos de inmovilización y manejo de animales de gran tamaño.

También están trabajando en la articulación con expertos del Gobierno de Sudáfrica, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal encargado de las intervenciones, "mediante capacitación y transferencia de conocimientos, especialmente en procedimientos de captura y manejo de hipopótamos dentro del agua".

La eutanasia en hipopótamos

Cuatro años después de que Colombia declarara al hipopótamo como una especie invasora y dos años más tarde de haber expedido un “Plan de Manejo y Control”, el Ministerio de Ambiente tomó en abril de este año la decisión de autorizar que se les aplique la eutanasia a estos animales para intentar reducir su expansión por el país.

Puede ser química o física, dependiendo del ejemplar y de las condiciones en las que se haga el procedimiento. Lo que se busca en cualquier caso, como indica el Protocolo, es que se minimice y elimine el dolor, así como la ansiedad y la angustia antes de que el animal pierda la conciencia. Luego, el cadáver debe depositarse en una fosa de, al menos, cuatro metros de profundidad y diez metros de largo, y cubrirse con cal viva o carbonato de sodio.

Después de conocerse esta medida, por medio de un comunicado, el Instituto Humboldt, Invemar, el Instituto SINCHI, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN) la respaldaron y apuntaron que, además de estar fundamentada en diversas publicaciones científicas, la decisión se basa en los resultados de proyectos adelantados entre la cartera y algunos de los institutos.

“Estas investigaciones confirman que para 2022 en Colombia existía una población de aproximadamente 169 individuos, cifra que supera la presencia de esta especie en varios países africanos, de donde es nativa”, afirmaron. “En nuestro país, debido a la ausencia de controladores naturales como grandes felinos o sequías y a la idoneidad de hábitat y disponibilidad de recursos en el valle del río Magdalena, la especie presenta un crecimiento poblacional elevado”.

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