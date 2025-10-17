¿Dónde lloverá este viernes 17 de octubre? Esto dice pronóstico del IDEAM

Para algunos ciudadanos, como se vio en redes sociales, la lluvia de este miércoles fue un bálsamo en medio de las altas temperaturas. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante este viernes 17 de octubre, se esperan lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, en regiones como el Pacífico, el Caribe, la Andina, la Amazonia y algunos sectores de la Orinoquia, según el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Con mayor precisión, los departamentos en donde se esperan las lluvias más fuertes son La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Choco, Valle de Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare.

En Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Huila y Tolima, por el contrario, se esperan lluvias de menor intensidad.

Dadas las lluvias de las últimas semanas y considerando que buena parte del país atraviesa por la segunda temporada de lluvias, hay 650 municipios con algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 115 están en alerta roja, siendo Antioquia (20), Chocó (19) y Bolívar (12), los que más municipios tienen en este nivel.

¿Lloverá en Bogotá este viernes 17 de octubre?

Como ha sido estos últimos días, durante las horas de la mañana en la capital de país, se prevé nubosidad variable con tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas en localidades como Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme.

Ya en la tarde se prevé que aumente progresivamente la nubosidad, así como las lluvias en más localidades, como Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Usme.

Para la noche, el IDEAM pronostica condiciones de nubosidad variada, así como lloviznas esporádicas en las localidades de Suba, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.

Pronóstico en las principales ciudades del país

En Barranquilla y Cartagena, dos de las principales ciudades del país, se prevé cielo parcialmente nublado y condiciones secas durante la mañana y buena parte de la tarde. Sin embargo, al finalizar la tarde y en las primeras horas de la noche podrían presentarse lluvias de variada intensidad.

Un pronóstico similar hizo el IDEAM sobre Medellín y Cali. En ambas ciudades, el cielo estará mayormente nublado y las lluvias de variada intensidad se concentrarán en las horas de la tarde y la noche.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜