Las lluvias más importantes a lo largo de la semana se esperan en el occidente del país, sobre todo en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. El Ideam también aseguró que la onda tropical #52, que avanzará sobre el territorio nacional en los próximos días, podría…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para la semana que va entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre. En su comunicado especial, la entidad advirtió que se esperan fuertes lluvias en el país.

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En estos departamentos se esperan lluvias entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre

Las lluvias más importantes a lo largo de la semana se esperan en el occidente del país, sobre todo en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. El Ideam también aseguró que la onda tropical #52, que avanzará sobre el territorio nacional en los próximos días, podría favorecer el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, principalmente en sectores del norte, centro y occidente del país.

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Para el martes 29 de septiembre, las principales lluvias se esperan en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, mientras que durante el miércoles 30 de septiembre se prevén en Chocó y Antioquia, las cuales podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

El jueves 1 de octubre, las lluvias más fuertes se podrían presentar en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. Finalmente, para el 2 de octubre, las precipitaciones más importantes se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Antioquia y Córdoba.

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Para la capital del país, el Ideam pronostica cielos entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante las horas de la tarde y la noche, sobre todo hacia el oriente y el norte de la ciudad, principalmente entre miércoles y viernes.

Al inicio de esta semana, 371 municipios en el país se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos en el país. De estos, Chocó (21) y Nariño (10) lideran los departamentos con mayor cantidad de municipios en alerta roja.

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Por otra parte, 102 municipios están en algún nivel de alerta por incendios. Del total, Cundinamarca (12), Tolima (6) y Huila (5) son los departamentos que más municipios tienen en alerta roja.

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