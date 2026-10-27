Las principales lluvias se esperan en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar, Magdalena, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este martes 27 de octubre. A lo largo de la jornada se prevé cielo parcial a mayormente nublado en amplios sectores del territorio nacional, con la nubosidad concentrada en la región Pacífica, Caribe y Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía y la Amazonia.

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En estos departamentos se esperan lluvias este martes 27 de octubre, según el Ideam

Las principales lluvias se esperan en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Cesar, Magdalena, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, norte de Huila y Tolima.

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En algunos departamentos del sur y oriente del país, como Arauca, Vichada, Amazonas y Vaupés, el Ideam prevé que se presenten lluvias de variada intensidad a lo largo de la jornada.

En la zona norte de la región Caribe y sobre todo en el valle del río Magdalena, la situación es distinta. En estas regiones, según el Ideam, se esperan condiciones favorables para el registro de valores cercanos a los promedios climatológicos de octubre.

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Estas condiciones de temperatura, acompañadas en algunos casos de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde, sobre todo en amplias áreas de las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonia.

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Por estas condiciones, 541 municipios en el país se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. Chocó (18) y Nariño (12) son los departamentos con mayor cantidad de municipios en alerta roja.

De igual manera, hay 40 municipios con algún nivel de alerta por incendios. Del total, Huila (7) y Tolima (3) son los departamentos con mayor cantidad de municipios en alerta roja.

En la capital del país, el Ideam prevé tiempo seco en la mayor parte de la ciudad, acompañado de cielo parcialmente nublado a semicubierto. En horas de la tarde, podrían presentarse lluvias ligeras y dispersas en diferentes sectores, principalmente en zonas del occidente y sur, en las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usma.

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Para la noche, se prevé una disminución de las precipitaciones, con predominio de condiciones secas en amplios sectores de la capital y con cielo entre parcial y mayormente nublado.



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