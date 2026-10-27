Tras revisar por seis años casi 88.000 registros de abejas, científicos colombianos obtuvieron el primer inventario verificado de las abejas del país. De esta manera, confirmaron 738 especies, siendo la primera lista de abejas en la que cada especie está respaldada por ejemplares reales, guardados en museos y colecciones.

Por décadas, científicos estimaron que en el país vivían unas 500 o 600 especies de abejas. La cifra se quedó corta, según revelaron científicos colombianos en un artículo académico publicado a inicios de octubre.

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En fotos: Se creía que en Colombia había 600 especies de abejas. Hay 738 y podrían ser más

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Los conteos anteriores que en 2003 y 2009 reportaron entre 466 y 604 especies, respectivamente. Foto: Felipe Villegas

De acuerdo con los autores, liderados por Margarita López Uribe, científica colombiana y profesora de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE. UU.) y Rubén Darío Martín Rojas, la cifra supera en más del 20 % los conteos anteriores que en 2003 y 2009 reportaron entre 466 y 604 especies, respectivamente, según los resultados, que fueron publicados en la revista PeerJ.

Según explicó Jhon César Neita, curador de las Colecciones de Entomología e Invertebrados del Instituto Humboldt, quien participó en la investigación, “el salto no se debe a que hayan aparecido nuevas abejas, sino al nivel de detalle con el que se adelantó esta investigación”.

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Los investigadores identificaron 246 especies que nunca habían sido registradas en el país. Foto: Felipe Villegas

En esta nueva revisión, los investigadores identificaron 246 especies que nunca habían sido registradas en el país, al tiempo que sacaron 109 especies que aparecían en conteos anteriores, pero que no figuraban en alguna publicación que probara que de verdad habitaban en el país.

Entre los nuevos hallazgos, los científicos también reportaron 140 especies endémicas para el país, es decir, que no viven en ningún otro lugar del planeta distinto a Colombia, lo que corresponde al 19 %. Sin embargo, esta cifra también podría ser más alta si se considera, como señaló Neita, que hay regiones, como Chocó, que no cuentan con colecciones.

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De hecho, los investigadores revelaron un problema y es que casi todo lo que se sabe de las abejas colombianas viene del 8 % del territorio. Las regiones que mayor cantidad de especies de abejas concentran son la Andina, con 483, seguida por la Orinoquía, con 280, la Amazonia, con 265, el Caribe, con 222, y el Pacífico, con 169.

Con los 738 registros logrados hasta el momento, Colombia se convierte en el cuarto país con mayor cantidad de especies de abejas de Sudamérica. Foto: Felipe Villegas

De acuerdo a modelos estadísticos realizados por los investigadores, en el país podría haber cerca de 1.035 especies, lo que significa que aún hacen falta por descubrir o registrar cerca del 26 % de las especies.

Por el momento, con los 738 registros logrados hasta el momento, Colombia se convierte en el cuarto país con mayor cantidad de especies de abejas de Sudamérica, por detrás de Brasil (1.985), Argentina (1.183) y Perú (779), y superando a Bolivia, Ecuador, Chile y Paraguay.

Uno de los retos que resaltan los investigadores tiene que ver con que el país no cuenta con programas de monitoreo de abejas a largo plazo. Sin ellos, agregó Neita, del Instituto Humboldt, “es imposible saber cuáles están desapareciendo. Un tema que se advirtió en el estudio”.

En el país podría haber cerca de 1.035 especies. Foto: Felipe Villegas

A esto se suma que en el país solo 12 especies de abejas tienen alguna categoría de amenaza en una clasificación que se basa, principalmente, en su rareza y no en estudios que midan si las poblaciones están en declive.

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El panorama es más crítico si se tiene en cuenta que la llegada de abejorros comerciales de otros continentes, que se utilizan para polinizar cultivos, está generando extinciones localizadas de abejas nativas en varias regiones de Sudamérica.

Por eso, concluyeron los científicos, el inventario que presentaron es un primer paso crítico, pues proteger las abejas de Colombia, dicen, empieza por saber cuántas y cuáles son.



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