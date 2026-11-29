A través de cámaras trampa, se identificaron más de 30 especies de mamíferos en la región. Además, la iniciativa permitió confirmar la…

Un jaguar cruzando el río Atrato quedó registrado en video por el equipo del Parque Nacional Natural Los Katíos. Este registro se suma a los resultados de una investigación que, mediante 34 cámaras trampa, identificó más de 30 especies de mamíferos y obtuvo 24 registros de… pic.twitter.com/ol8cDoB2Tr

Este domingo 29 de noviembre, precisamente en el Día Internacional del Jaguar, Parques Nacionales Naturales (PNN) resaltó el avistamiento de uno de estos animales en el río Atrato, en la región del Darién. El registro, que quedó grabado en video por parte del equipo del PNN Los Katíos, se suma a los resultados de una investigación en la que participó la comunidad indígena Juin Phubuur del pueblo Wounaan.

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A través de cámaras trampa, se identificaron más de 30 especies de mamíferos en la región. Además, la iniciativa permitió confirmar la presencia del jaguar (Panthera onca) en diferentes sectores del área protegida, con, hasta ahora 24 registros de este félido. En total, para el estudio, que se adelantó entre 2021 y 2023, se instalaron 34 cámaras trampa.

Algunos de los resultados que también destaca PNN son 471 registros de guagua (Cuniculus paca) y 103 de venado (Mazama americana), unos animales que hacen parte de la dieta del jaguar. Estos datos, según la entidad, brindan información sobre la disponibilidad de presas y las relaciones ecológicas que sostienen la presencia de este depredador en el área protegida.

Sobre el más reciente registro de los guardaparques, PNN afirmó que es una confirmación de que “el gran felino continúa recorriendo distintos sectores de esta área protegida y refuerza la importancia de conservar los ecosistemas que le proporcionan alimento, refugio y condiciones para su supervivencia”.

El PNN Los Katíos, cabe apuntar, se encuentra en la transición entre el Chocó biogeográfico y el Caribe, en una región de selvas húmedas que conecta ecosistemas de Centroamérica y Suramérica. Su riqueza natural y su importancia para el intercambio de especies lo llevaron a obtener el reconocimiento como Patrimonio Mundial Natural de la Unesco en 1994.

En ese territorio, de acuerdo con la entidad, el jaguar cumple un papel clave como depredador tope, pues contribuye al equilibrio de las poblaciones de otras especies. “Por eso, conocer dónde está, qué animales hacen parte de su dieta y cómo se relaciona con las comunidades es fundamental para orientar su protección”, indicó. “En Los Katíos, cada registro del jaguar es también una oportunidad para conocer mejor la selva y proteger las condiciones que hacen posible su presencia”.

En ese sentido, Parques Nacionales Naturales también subraya que el monitoreo con las comunidades permitió determinar que no se han presentado conflictos directos entre los jaguares y las comunidades indígenas que habitan al interior del área protegida. Además, la iniciativa y los esfuerzos de conservación han integrado los conocimientos tradicionales con la investigación científica.

A partir del diálogo con las comunidades fue posible recopilar información, entre otras cosas, sobre los usos de la biodiversidad, los periodos reproductivos, la alimentación y la distribución de varios mamíferos. Según PNN, como parte de los resultados, están trabajando en una propuesta de cartilla para reunir esos conocimientos. También están avanzando en el diseño de un esquema de monitoreo del jaguar que “permita continuar haciendo seguimiento a la especie y generar información para orientar las decisiones de conservación”.

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