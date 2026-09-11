De manera particular, las lluvias más fuertes del día se podrían presentar en Córdoba, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Casanare, Meta,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este viernes 11 de septiembre. De acuerdo con la entidad, las principales lluvias de la jornada se esperan en el centro y sur del Caribe, el norte de la región Andina, el oriente de la Orinoquía, el nororiente de la Amazonia y en la región Pacífica.

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Estas son las regiones donde se esperan lluvias o temperaturas máximas este 11 de septiembre

De manera particular, las lluvias más fuertes del día se podrían presentar en Córdoba, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Casanare, Meta, Vaupés, Guainía y Amazonía. En algunos de estos departamentos, las precipitaciones estarían acompañadas de tormentas eléctricas.

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Como parte del seguimiento a la temporada ciclónica, el Ideam señaló que monitorea tres ondas tropicales. La primera de ellas, la #47, ha apoyado la ocurrencia de precipitaciones entre moderadas y fuertes en el Caribe, la región Andina y el Pacífico. De igual manera, la onda tropical #48 ha influido en mayores lluvias en la Orinoquía, el Caribe y la región Andina. Sobre la onda tropical #49, el Ideam ha insistido en los últimos días en que podría no tener impactos sobre Colombia.

Por estas condiciones, en el país hay 176 municipios con alerta por deslizamiento. Chocó (19) y Antioquia (15) son los departamentos que mayor cantidad de municipios en alerta roja tienen.

Por otra parte, el Ideam también advirtió que en amplios sectores de la región Caribe, así como en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, así como en el oriente de la región Andina, podrían registrarse temperaturas máximas por encima de lo normal para la época.

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“Estas condiciones, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde, principalmente en sectores puntuales y corredores de la región Caribe, el valle medio del río Magdalena y áreas localizadas de las regiones Orinoquia y Amazonia”, agregó la entidad al respecto.

Por estas condiciones, en el país hay 478 municipios con algún nivel de alerta por incendio. Tolima (29), Norte de Santander (20) y Nariño (19) son los departamentos que mayor cantidad de municipios en alerta roja tienen.

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Finalmente, en la capital del país, a lo largo del día se espera cielo entre parcial y mayormente nublado. En horas de la mañana no se descartan lloviznas en sectores del norte y oriente de la ciudad.

En horas de la tarde, es posible que la nubosidad varíe y se presenten lluvias aisladas durante las primeras horas, sobre todo en el oriente, norte y sur de la ciudad. En la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

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