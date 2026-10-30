Las principales lluvias, que podrán ser de moderadas a fuertes y se esperan sobre todo en horas de la tarde, podrán presentarse en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de octubre. Como ha sido común en las últimas semanas, se esperan lluvias en diferentes regiones del país, mientras en otras podrían presentarse temperaturas elevadas.

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Estos son los departamentos donde se esperan lluvias este viernes 30 de octubre

Las principales lluvias, que podrán ser de moderadas a fuertes y se esperan sobre todo en horas de la tarde, podrán presentarse en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Sucre, Magdalena, La Guajira, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Casanare, Vichada, Meta, Arauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

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Por otra parte, el Instituto también prevé condiciones favorables para el registro de valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre en sectores del norte de la región Caribe, centro de la región Andina y a lo largo de la región Pacífica.

De hecho, advierte el Ideam, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde, sobre todo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, zonas de los litorales Caribe y Pacífico colombiano, y el centro de la región Caribe.

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Por estas condiciones, en el país hay actualmente 553 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos. De estos, Chocó (17), Antioquia (16) y Cauca (12) son los departamentos que mayor cantidad de municipios en alerta roja tienen.

Al tiempo, 48 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios. Por el momento, ningún municipio se encuentra en un nivel de alerta rojo, mientras Cundinamarca (2) y Huila y Guaviare, con uno respectivamente, son los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en alerta naranja.

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Finalmente, para la capital del país, el Ideam prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, mientras que en horas de la tarde se espera cielo mayormente nublado con lluvias en amplios sectores, sobre todo en el noroccidente y sur de la ciudad, en localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Fontibón, Bosa, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. El Instituto no descarta actividad eléctrica atmosférica.

Finalmente, en la noche se estima un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias dispersas en la ciudad.



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