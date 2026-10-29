Publican en la COP 17 la evaluación más grande sobre restauración: estos son los resultados

En el documento, titulado El regreso de la naturaleza: ampliar la restauración de los ecosistemas para las personas y el planeta, la organización explica que, con el objetivo de cumplir con los compromisos…

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó recientemente la primera evaluación global exhaustiva sobre los avances logrados en restauración. De acuerdo con la entidad, hasta el momento, se han restaurado 252 millones de hectáreas (ha) en 149 países, considerándose como el mayor esfuerzo de este tipo documentado hasta la fecha.

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En el documento, titulado El regreso de la naturaleza: ampliar la restauración de los ecosistemas para las personas y el planeta, la organización explica que, con el objetivo de cumplir con los compromisos trazados para 2030 de restaurar alrededor de mil millones de hectáreas, es necesario que los diferentes gobiernos intensifiquen rápidamente sus acciones, dándole prioridad a los ecosistemas de agua dulce, los marinos y los costeros.

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Para ello, la organización considera que la financiación que se destina cada año para la restauración debería cuadruplicarse. De hecho, a los ojos de la entidad, esta inversión se podría traducir en la generación de hasta 32 millones de nuevos empleos en todo el mundo para 2030.

Además de analizar los avances de los compromisos pactados para 2030, en este informe también se estudió cómo va el cumplimiento del objetivo del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado el 19 de diciembre de 2022 durante la COP15 en Montreal, Canadá, por 196 países. Allí se comprometieron a que al menos el 30 % de los ecosistemas terrestres, de agua dulce, marinos y costeros degradados estuvieran bajo restauración efectiva.

A pesar de los avances alcanzados, para Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, todavía no estamos restaurando la naturaleza a la escala ni a la velocidad necesarias. "Para 2030, debemos convertir las iniciativas inspiradoras en acciones sistémicas, transitando hacia economías de restauración que protejan lo que queda y restauren lo que se ha degradado", anota.

Este documento fue presentado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se está celebrando en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026. Allí se reconocieron a cinco iniciativas: una de China, otra de Colombia, Etiopía, Italia y Estados Unidos.

La iniciativa de Colombia que fue reconocida es el proyecto Urban Nature Reborn, el cual se ha centrado en la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, un humedal costero en la creciente ciudad de Barranquilla, Colombia. Por medio de esta iniciativa, explica la ONU, se están "restaurando sus manglares y otros hábitats, a la vez que abre nuevos espacios públicos que reconectan a los residentes con el humedal".

Según la ONU, por medio de esta iniciativa se están generando ingresos para los pescadores locales que trabajan en los viveros de manglares. Además, los residentes se están convirtiendo en guías de naturaleza y turismo, y los emprendedores están desarrollando negocios relacionados con el humedal.

Sin embargo, como lo hemos contado en estas páginas, desde hace un par de años, la construcción de un ecoparque adelantado por la alcaldía y el desarrollo de una ciudadela de 16.000 viviendas promovido por el Grupo Argos han puesto en el centro del debate los posibles impactos ambientales sobre la Ciénaga de Mallorquín.

En la actualidad, por medio de este programa se han restaurado 650 hectáreas de la ciénaga y, para 2030, se espera que la cifra sea de 740. Para Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, "la recuperación del humedal mallorquín ha demostrado que, cuando las comunidades, las instituciones y los socios internacionales trabajan juntos, la naturaleza puede volver a ser fuente de oportunidades, bienestar y orgullo para las futuras generaciones".

Cabe recordar que la restauración de los ecosistemas es esencial para la seguridad alimentaria e hídrica, la resiliencia climática, el empleo y el bienestar. De acuerdo con la ONU, "Asia concentra 192,2 millones de hectáreas del total documentado de la superficie restaurada, seguida de África con 36,3 millones de hectáreas, Europa con 9,1 millones de hectáreas, América del Norte y Central con 5,8 millones de hectáreas, América del Sur con 5,4 millones de hectáreas y Oceanía con 3,2 millones de hectáreas".

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