Colombia tiene una nueva especie de planta: la Victoria colombiana

Estas fotografías habían sido tomadas por Jeremiah Harris en la región de Inírida, Guainía, y creyó que se trataba de la Victoria amazónica, una especie que es más común en Colombia y que crece en los lagos y madres viejas de la cuenca del río Amazonas. De acuerdo con el…

Colombia tiene una nueva especie de planta. Se trata de la Victoria colombiana, un nenúfar gigante que fue descubierto luego de que Carlos Magdalena, horticultor e investigador de los Royal Botanic Gardens, encontrara hace cinco años una fotografía publicada en Instagram.

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Estas fotografías habían sido tomadas por Jeremiah Harris en la región de Inírida, Guainía, y creyó que se trataba de la Victoria amazónica, una especie que es más común en Colombia y que crece en los lagos y madres viejas de la cuenca del río Amazonas. De acuerdo con el Jardín Botánico, esta es una de las tres especies conocidas de Victoria, cuyo "nombre fue dado en honor a la reina Victoria y su cultivo se remonta al siglo XIX en Inglaterra".

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Sin embargo, al revisar las imágenes, Magdalena notó que algo no coincidía y que, hasta la fecha, no había ningún registro de una Victoria en la cuenca del Orinoco. En ese momento, empezó a contemplar la idea de que se podría tratar de una nueva especie que, hasta entonces, era desconocida para la ciencia.

Con el objetivo de comprobar si se trataba de una especie nueva, el equipo optó por emplear imágenes satelitales, las cuales les permitieron localizar ejemplares de Victoria en lagos cercanos al río Inírida. El siguiente paso era comprobar si se trataba de una nueva especie de Victoria y, para ello, acudieron a Mauricio Bernal, del Jardín Botánico de Bogotá.

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En el trabajo también se sumaron los saberes de Nilo Rodríguez, Jaime Hernández y Gustavo Melo, quienes pertenecen a resguardos indígenas del territorio. A través de su empresa de turismo de naturaleza, ofrecían la visita a plantas de Victoria en su estado silvestre, por lo que esta experiencia fue clave en la organización y el desarrollo de la expedición que realizaron por los ríos Inírida y Guaviare.

Durante este recorrido, el equipo encontró inicialmente dos ejemplares; el problema es que ninguno de ellos había florecido, lo que podía representarles una dificultad importante. La principal razón, explica el Jardín Botánico en un comunicado, es porque "para realizar la descripción científica era necesario contar con una flor que permitiera obtener muestras botánicas fértiles".

El equipo encontró la nueva especie de Victoria gracias a una imagen publicada en Instagram.

En una última oportunidad, y horas antes de tomar el vuelo de regreso a Bogotá, el grupo decidió sobre la 1:00 a. m. internarse nuevamente en la selva. Esta vez iban guiados por Gustavo Melo, quien conocía el territorio y les dijo que conocía otras partes donde podían encontrar a esta planta.

Antes del amanecer, llegaron a un punto ubicado en la mitad de la selva. Allí encontraron otros cinco individuos: uno tenía flor. En los dos lagos, en total lograron documentar siete plantas, recolectando el material suficiente para comenzar la descripción de esta nueva especie.

Después, Carlos Pedraza-Peñaloza, de DreamGIS Colombia, se encargó de realizar un análisis por medio de los Sistemas de Información, que permitió identificar un tercer lago donde también estaría presente esta especie. "Las imágenes satelitales sugieren que podrían existir más individuos que aún no han sido localizados, especialmente durante las temporadas secas, cuando disminuyen los niveles del agua", anota en un comunicado.

El equipo publicó recientemente en la revista científica Phytotaxa la descripción de la especie y aseguran que la Victoria colombiana se incorpora al género Victoria y que se caracteriza por tener enormes hojas, que pueden alcanzar hasta los dos metros de diámetro. A los ojos de los investigadores, esta especie "se convierte en uno de los grandes gigantes vegetales de los ecosistemas acuáticos tropicales".

Además, estimaron que en la actualidad únicamente existirían entre 30 y 50 individuos de esta especie en estado silvestre y consideran que en la actualidad se encuentra en una situación extremadamente vulnerable. Por ello, trabajan para avanzar hacia una evaluación oficial como En Peligro Crítico de Extinción.

"Ahora que sabemos que este nenúfar existe, nuestra responsabilidad es comprenderlo mejor y protegerlo. Con tantas plantas silvestres amenazadas de extinción, sencillamente no podemos esperar más para actuar", dice Magdalena en un comunicado.

En la descripción de la nueva especie de Victoria participaron integrantes de las comunidades indígenas.

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