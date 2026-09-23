IDEAM: lloverá en sectores de Boyacá, pero predominará el tiempo seco en zonas con incendios

Las precipitaciones, de acuerdo con el IDEAM, se presentan principalmente en los municipios del occidente, como Chiquinquirá, Caldas, Buenavista, Coper,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en un reciente comunicado, explicó que, entre el 23 y el 25 de septiembre, se presentarán lluvias en varias zonas de Boyacá. Sin embargo, la entidad señaló que estas precipitaciones "serán de carácter localizado y, en el área de afectación por los incendios de cobertura vegetal, continuaría predominando el tiempo seco".

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Las precipitaciones, de acuerdo con el IDEAM, se presentan principalmente en los municipios del occidente, como Chiquinquirá, Caldas, Buenavista, Coper, Maripí, Muzo, Pauna, Quípama, Otanche, San Pablo de Borbur, Saboyá y Tununguá. En otros sectores del oriente y el nororiente, por su patre, se prevén lluvias ligeras a moderadas. Los municipios que presentarán estas condiciones son Boavita, Soatá, Sativanorte y Susacón.

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De acuerdo con la entidad, el pronóstico del tiempo para este miércoles, 23 de septiembre, indicó que se esperan lluvias en sectores del occidente del departamento; pero, en el área de afectación por los incendios forestales, reportados desde el pasado sábado, 19 de septiembre, predominarán las condiciones secas.

Para el jueves, 24 de septiembre, la entidad dijo que se pronostican lluvias ligeras en sectores del occidente y oriente de Boyacá, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. En el occidente, por su parte, podrían presentarse precipitaciones en municipios como Chiquinquirá, Caldas, Muzo, Pauna, Otanche y Saboyá, mientras que hacia el oriente y nororiente se contemplan lluvias en sectores de Boavita, Soatá, Sativanorte y Susacón.

En horas de la noche de este jueves, la entidad señaló que se podrían registrar algunas lloviznas en el área de afectación por los incendios forestales, aunque, advirtió el IDEAM, continuará predominando el tiempo seco.

El viernes, 25 de septiembre, tendrá lluvias moderadas en sectores del occidente y oriente del departamento, principalmente durante la tarde. Las mayores posibilidades de precipitación se mantendrían en zonas de municipios del occidente, como Coper, Maripí, Muzo, Pauna, Quípama, San Pablo de Borbur y Otanche, así como en sectores del oriente y nororiente, entre ellos Boavita, Soatá, Sativanorte y Susacón. En el área de afectación podrían presentarse lloviznas durante este periodo.

El IDEAM aseguró que si bien las lluvias previstas para este semana podrían contribuir temporalmente a disminuir la propagación de incendios de la cobertura vegetal en los sectores donde se presenten, "no se esperan precipitaciones generalizadas en todo el departamento".

Incendios en Boyacá

Desde el pasado sábado, 19 de septiembre, comenzó un fuerte incendio forestal en Boyacá. Hasta el momento, las llamas ya han afectado un área más grande que la que tiene todo el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Según las últimas cifras que compartió Parques Nacionales Naturales (PNN), se estima que se han quemado cerca de 1.200 hectáreas.

Según PNN, el 60 % de esas hectáreas están dentro del área protegida del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. "Las coberturas afectadas corresponden principalmente a herbazales. La magnitud de la afectación será precisada una vez avance la evaluación de daños, pérdidas y necesidades ambientales que adelantan Parques Nacionales y Corpoboyacá", indicó la entidad.

Para contener esta emergencia, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), han estado trabajando 19 cuerpos de bomberos y 250 personas. Además, tres helicópteros han operado en los puntos críticos.

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