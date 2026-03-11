Ideam pronostica lluvias en varias regiones de Colombia: estas son las más afectadas Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su más reciente pronóstico sobre el tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios (Ideam) aseguró que durante la madrugada se presentó abundante nubosidad, con lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas.

(Lea: “Destapan” pinturas rupestres ocultas en La Lindosa)

Estas condiciones se presentaron en Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta, Vaupés, Guaviare, Chocó, Cauca, Cesar, Tolima, Caldas y Vichada.

En cuanto a las lloviznas y precipitaciones locales de menor intensidad, el Ideam indicó que algunas de ellas fueron de carácter esporádico y aislado y se presentaron en Sucre, Córdoba, Huila, Nariño, Risaralda, Valle del Cauca, Putumayo, Amazonas y Guainía.

En el mar Caribe, por su parte, predominó el tiempo seco, con cielo entre ligero y parcialmente nublado. Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó tiempo seco. A pesar de estas condiciones, el Ideam aseguró que se habían registrado algunas lluvias dispersas en su área marítima y en la isla de Providencia.

🌂 Pronóstico del tiempo 11 de marzo

El Ideam dijo que para este miércoles se espera abundante nubosidad con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Amazónica, sur y suroccidente de la Orinoquía, así como en zonas puntuales del sur de la región Caribe.

Además, señaló que las precipitaciones más intensas se esperan en sectores de Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander y Boyacá.

(Puede leer: Operativo del Ministerio de Ambiente decomisa madera ilegal que se dirigía a Bogotá)

En otras zonas del país se presentará escasa nubosidad con persistencia de tiempo seco. Estas condiciones se registrarán principalmente en el Caribe y en amplios sectores de su plataforma marítima, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, la entidad no descartó que se presenten algunas lluvias ligeras de carácter ocasional en inmediaciones o zonas aledañas al golfo de Urabá.

🌂 Pronóstico del tiempo en Bogotá

La entidad señaló que durante la madrugada de este miércoles 11 de marzo persistieron las condiciones nubosas, con lluvias entre ligeras y moderadas en diferentes sectores de Bogotá.

En cuanto a los mayores acumulados de precipitación se registraron en las localidades de Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy y la temperatura mínima fue de 12 °C.

Para las horas de la mañana, se esperan condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado sobre la ciudad; y, hacia el final de la mañana, son probables precipitaciones ligeras en el sur y occidente.

En horas de la tarde se esperan lluvias de variada intensidad en amplios sectores de Bogotá, siendo más fuertes hacia el norte y centro de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.

(Le puede interesar: El manatí “Ciruelito” vuelve al mar tras sobrevivir a redes, tiburones y una termoeléctrica)

Finalmente, para la noche son previstas lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad, especialmente hacia el sur y oriente, en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal. La temperatura máxima estimada es de 20 °C.

🌂 Pronóstico del tiempo en otras ciudades

☔ Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé tiempo seco con cielo mayormente despejado (T. máx.: 33 °C).

☔ Cartagena: Durante la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).

☔ Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lloviznas o lluvias, especialmente de carácter ligero en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 27 °C).

☔ Tunja: Se espera cielo mayormente nublado con posibles lloviznas y lluvias a diferentes horas; las más fuertes son posibles en horas de la tarde (T. máx.: 17 °C).

☔ Bucaramanga: Después de una mañana mayormente seca, son posibles lluvias entre ligeras y moderadas en algunas horas de la tarde y la noche (T. máx.: 27 °C).

☔ Cali: Se esperan condiciones mayormente nubladas con lloviznas y lluvias a diferentes horas; las más fuertes son posibles finalizando la tarde o en horas de la noche (T. máx.: 29 °C).

(Lea también: Comunidades de Colombia y otros países piden a la CIDH reglas para cerrar proyectos fósiles)

🌂 Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: Un total de 95 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Pacífica, Andina y Amazonía registran algún nivel de alerta. De este total, 31 municipios se encuentran en alerta roja: 13 de ellos en Casanare, 8 en Meta y 4 en Vichada.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 387 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica y Amazonia. De estos, 59 municipios están en alerta roja, destacándose Cauca con 21 municipios, Chocó y Nariño con 9, y Antioquia con 4.

☔Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: 16 rojas, 3 rojas puntuales, 37 naranjas y 36 amarillas; Pacífico: 3 rojas, 20 naranjas y 10 amarillas; Caribe: 2 rojas, 10 naranjas y 12 amarillas; Amazonas: 5 naranjas y 7 amarillas; Orinoco: 8 amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: Mar Caribe: Persisten las alertas naranjas por velocidad del viento y altura del oleaje en sectores del oriente, centro y suroccidente. Mientras que en el noroccidente prevalece alerta amarilla por oleaje y viento.

Pacífico colombiano: Se mantienen alertas naranjas en el norte y centro de la cuenca por oleaje y viento, mientras que en la zona sur prevalece alerta amarilla por oleaje y viento.

(Lea: Encuentran vivos dos ejemplares de un marsupial que se creía extinto hace 6.000 años)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜