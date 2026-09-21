Incendio en el Parque Los Nevados fue apagado por guardaparques y campesinos

De acuerdo con la entidad, la atención inicial de "esta emergencia fue atendida por tres guardaparques, junto a dos campesinos de la zona, desde la tarde del 19 de septiembre. Las…

Parques Nacionales Naturales, por medio de sus redes sociales, entregó un parte de tranquilidad e informó que ya se había controlado y extinguido el incendio forestal registrado en el Parque Nacional Natural Los Nevados, que se extiende por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Las llamas comenzaron a registrarse desde el pasado 19 de septiembre.

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De acuerdo con la entidad, la atención inicial de "esta emergencia fue atendida por tres guardaparques, junto a dos campesinos de la zona, desde la tarde del 19 de septiembre. Las labores finalizaron hoy con el control de los focos remanentes". El foco del incendio estaba ubicado en una de las áreas más distantes del Parque Los Nevados.

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El incendio forestal en el Parque Nacional Natural Los Nevados fue controlado y extinguido.



Esta emergencia fue atendida por tres guardaparques, junto a dos campesinos de la zona, desde la tarde del 19 de septiembre. Las labores finalizaron hoy con el control de los focos… pic.twitter.com/3wOGuK2HDW — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) September 20, 2026

El Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales anunció que, una vez se termine la emergencia, comenzará la evaluación de los daños con el objetivo de definir las acciones de restauración ecológica. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades han podido determinar que el incendio ha afectado la vegetación de páramo en una de las zonas más distantes del Parque Los Nevados.

Por el momento, no se han establecido las causas del incendio y todavía son materia de investigación. "Agradecemos la articulación de las autoridades, organismos de socorro, comunidades y ciudadanía durante la atención", agregó la entidad.

En el comunicado, Parques le pidió a las personas que visiten y habiten las zonas de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados que transiten únicamente por senderos autorizados y no realicen fogatas ni quemas.

El incendio en el Parque Los Nevados afectó la vegetación de páramo en una de las zonas más distantes del parque.

Incendios en Colombia

Cabe recordar que durante este fin de semana se presentaron varios incendios en el país. El que más concentró la atención fue el de Villa de Leyva, en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos, que todavía está activo. La emergencia obligó a varios hoteles a evacuar a sus visitantes.

En declaraciones a Caracol Radio de este lunes en la mañana, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, señaló que esperaban "poder controlar hoy el incendio. Habrá 14 cuerpos de bomberos hoy, y vendrán de Boyacá y Cundinamarca. Ayer, hubo más de 400 personas. Ya solicitamos apoyo de aviones. Vamos a usar todos los instrumentos posibles; hemos puesto toda la institucionalidad para atender el incendio. Esperamos que las condiciones climáticas nos permitan controlar hoy las llamas”.

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