Según la entidad, "después de días de trabajo incansable, el incendio está 100 % controlado". El logro, agregó la UNGRD, fue fruto del esfuerzo de 12 cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Policía de Colombia, el Ejército Nacional, la Cruz Roja, grupos de scouts y la comunidad.

Diez días después de que iniciara el incendio forestal en Villa de Leyva (Boyacá), el gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anunció que está 100 % controlado.

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Incendio en Villa de Leyva está 100 % controlado, según el gobierno

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Para lograr la contención total de las llamas también fueron necesarios seis helicópteros, uno de la Fuerza Aérea Colombiana, otro de la Policía, uno del Ejército y otros tres contratados por la Gobernación de Boyacá.

De acuerdo con la Unidad, los equipos permanecerán durante 48 horas para realizar guardia de cenizas para vigilar los puntos que aún humean, antes de reportarlo como liquidado.

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Aunque la entidad no entregó un balance final de las afectaciones en esta zona, el pasado 24 de septiembre, cuando el incendio estaba controlado en un 90 % según el gobierno, las llamas habían afectado 1.480 hectáreas, de las cuales 715 hacen parte del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.

Sin embargo, cifras entregadas un par de días antes por Parques Nacionales Naturales (PNN) estimaron que las llamas habían afectado más de 1.200 hectáreas, un área mayor al principal aeropuerto del país: El Dorado, en Bogotá.

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Hasta el momento, no hay pronunciamiento por parte de Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.

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