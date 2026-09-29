Declaran dos áreas protegidas en el Valle del Cauca: suman más de 2.500 hectáreas

La primera área protegida fue declarada en los municipios de Bugalagrande, Andalucía y Tuluá, con una extensión de 1.882,29 hectáreas y llevará por nombre el Distrito de Conservación de Suelos Complejo de Humedales Asociados al río Cauca en Bugalagrande, Andalucía y Tuluá (BAT).

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la autoridad ambiental de este departamento del Pacífico colombiano, anunció la declaración de dos nuevas áreas protegidas bajo su jurisdicción que suman, en conjunto, 2.580 hectáreas.

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De acuerdo con la autoridad ambiental, este distrito integra 20 cuerpos de agua, convirtiéndola en el área protegida regional del departamento con el mayor número de humedales incluidos dentro de su delimitación.

"La declaratoria busca contribuir a la protección de relictos de ecosistemas de bosque cálido seco en planicie aluvial y bosque cálido seco en piedemonte aluvial, ecosistemas que presentan una baja representatividad en el Valle del Cauca y que tienen una alta importancia para la estructura ecológica principal de estos tres municipios", explicó la CVC en un comunicado.

La segunda área protegida se ubica en el territorio colectivo del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Córdoba y San Cipriano, en Buenaventura, y comprende 698,41 hectáreas.

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El Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) CCCORYSAN–Venado se caracteriza por sus bosques densos de tierra firme, quebradas y una importante riqueza de biodiversidad, entre aves, mamíferos, anfibios y felinos. Entre los valores de conservación, la autoridad ambiental destacó especies como la pava del Baudó (Penelope ortoni) y el sábalo (Brycon meeki).

"A esta riqueza natural se suma el valor paisajístico y ecoturístico de Venado Verde, donde senderos, cascadas y quebradas permiten a visitantes y comunidades acercarse al bosque y conocer parte de la biodiversidad del territorio", agregó la CVC.

Otro de los factores que la autoridad ambiental destacó de esta nueva área protegida está relacionado con el patrimonio biocultural que persiste en el territorio. "Los conocimientos tradicionales sobre las plantas, la biodiversidad, las prácticas productivas y el manejo de los ecosistemas hacen parte de una relación histórica entre las comunidades y la naturaleza", apuntó la Corporación.

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Para Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC, "estas dos declaratorias nos permiten proteger ecosistemas estratégicos, pero también reconocer el papel fundamental de las comunidades que históricamente han cuidado estos territorios".

Mientras tanto, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, resaltó que con estas nuevas declaratorias el departamento se convirtió en la entidad territorial con mayor número de áreas protegidas, tanto públicas como privadas. "Esperamos que, con estas nuevas áreas, lleguemos al 33 % de nuestro departamento como área protegida”, apuntó Toro.

Finalmente, Fabio Arjona, ministro de Ambiente, quien estuvo presente en el acto de declaración de las áreas protegidas, destacó que "hoy el Valle del Cauca marca un hito para la Patria Milagro: nacen las primeras nuevas áreas protegidas de este Gobierno".

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"Estas primeras declaratorias nos muestran el camino: conservar para prosperar, proteger para producir y trabajar con las comunidades para que la riqueza natural de Colombia se convierta también en bienestar y oportunidades”, concluyó Arjona.

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