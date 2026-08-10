Lluvias incrementarán en Colombia: así estará el tiempo en la semana del 10 al 14 de agosto, según el IDEAM Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En su más reciente pronóstico sobre el tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) asegura que para la semana del 10 y el 14 de agosto se prevén lluvias en el país, con un incremento progresivo en el occidente y noroccidente. Estas condiciones se presentarán principalmente entre el jueves y el viernes.

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En cuanto a los mayores acumulados, la entidad indica que se concentrarán en la región Pacífica y en sectores del occidente y norte de la región Andina. El viernes se espera que sea el día con mayor extensión e intensidad de las lluvias sobre el occidente del territorio nacional.

Uno de los factores que ha provocado que las lluvias incrementen es el tránsito de las Ondas Tropicales No. 34 y No. 36. La No. 34, por ejemplo, favorecerá las lluvias, principalmente el lunes y martes; mientras que la No. 36, ingresará entre el jueves y el viernes.

En cuanto a Bogotá, se espera un inicio de semana con predominio de tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Desde el miércoles aumentará la nubosidad, con posibilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 8 °C y 21 °C.

También se prevén descensos importantes de temperatura durante las madrugadas del martes, miércoles y jueves en sectores de la región Andina, con alertas de mayor nivel en Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

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☔ Pronóstico del tiempo lunes 10 de agosto

De acuerdo con el IDEAM, para las últimas horas de este lunes 10 de agosto se esperan lluvias de mayor cobertura en el suroriente del país, con acumulados moderados en amplios sectores de la Amazonía y el sur de la Orinoquía.

Los mayores registros, por su parte, se concentrarán principalmente hacia el piedemonte amazónico y áreas del extremo oriental. Para el occidente del país, la entidad prevé lluvias ligeras a moderadas, esto por el paso de la Onda Tropical No. 34, especialmente en la región Pacífica y el suroccidente andino.

En cuanto a las regiones Caribe, Andina central y norte de la Orinoquía, el IDEAM dijo que predominarán días relativamente secos.

☔ Pronóstico del tiempo martes 11 de agosto

Para este martes, 11 de agosto, la entidad estima que se presente un incremento en las lluvias, principalmente en el occidente del país. La principal razón que explica este aumento es por el tránsito de la Onda Tropical No. 34.

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En cuanto a la región Pacífica y algunos sectores cercanos al occidente de la región Andina, la entidad espera que las precipitaciones sean moderadas a fuertes y que los mayores impactos se presenten especialmente en Chocó, Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca.

☔ Pronóstico del tiempo miércoles 12 de agosto

La entidad dice que estima que para este miércoles persistan las lluvias moderadas a fuertes, principalmente en el occidente del país, en la región Pacífica y sectores adyacentes del occidente andino.

La mayor intensidad de las lluvias, por su parte, se concentrará en el Pacífico central y suroccidental, extendiéndose hacia sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se pronostican lluvias ligeras a moderadas en el norte y occidente de la región Andina, el piedemonte llanero y sectores de la Amazonía.

Para el centro y oriente del país, la entidad asegura que predominarán lluvias dispersas. En Bogotá, finalmente, aumentará la nubosidad, con posibilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada.

☔ Pronóstico del tiempo jueves 13 de agosto

Durante este jueves, se espera un nuevo incremento de las lluvias entre moderadas y fuertes en el noroccidente del país, especialmente en Chocó, Antioquia y sectores del norte de la región Andina. Además, se prevén precipitaciones en sectores del sur de Córdoba y áreas cercanas al golfo de Urabá.

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Para la Amazonía y la Orinoquía, la entidad espera que se presenten lluvias ligeras a moderadas, con núcleos localmente fuertes hacia el oriente. Por su parte, en el centro y sur de la región Andina predominarán lluvias de baja intensidad.

El IDEAM explica que el ingreso de la Onda Tropical No. 36 favorecerá el aumento de la nubosidad en el norte y oriente del país.

☔ Pronóstico del tiempo viernes 14 de agosto

La entidad señala que para este viernes, 14 de agosto, se estima un incremento en la intensidad y cobertura de las lluvias en el occidente y noroccidente del país. En cuanto a las precipitaciones más fuertes, dice que se concentrarán en la región Pacífica y en sectores de Chocó, Antioquia y el norte de la región Andina.

Además de estas condiciones, se esperan lluvias moderadas en sectores del Caribe occidental y central, así como en la Orinoquía y la Amazonía. Para el suroriente del país, las precipitaciones serán más dispersas y, en general, de menor intensidad.

En cuanto al tránsito de la Onda Tropical No. 36, en interacción con otros sistemas atmosféricos, favorecerá la persistencia y el fortalecimiento de las lluvias, especialmente en el occidente y noroccidente del país.

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