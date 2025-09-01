Los puntos del país en los que lloverá este 1 de septiembre, según el Ideam

Lluvias en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia amaneció con varios puntos de lluvias en la mañana de este 1 de septiembre. Algunos de estos acompañados de actividad eléctrica.

Esto marcará las condiciones climáticas de algunas regiones del país durante el día. “El día de hoy se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones de la Pacífica, centro y sur del Caribe, Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina y Amazonia”, informaron en un comunicado.

En Bogotá, se espera una mañana con cielo nublado, aunque con tiempo seco. La única excepción será el sur de la ciudad, en donde podrían presentarse lluvias ligeras.

“En la tarde se espera nubosidad variada con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lluvias sectorizadas entre ligeras a moderadas, especialmente en zonas de, San Cristóbal, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Santa Fe. Temperatura máxima estimada 19 °C. En horas de la noche se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se esperan probables lluvias ligeras sectorizadas en la ciudad", explicó el Ideam.

Pronóstico el tiempo en las principales ciudades del país

Para Medellín se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado. Sin embargo, habrá predominio de tiempo seco durante la jornada. De acuerdo con la entidad, no se descartan algunas lluvias al finalizar la tarde y en la noche. La temperatura máxima en la ciudad será de 28 °C.

Hacia la región Pacífico, en Cali se esperan condiciones similares, con un cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco, aunque con probabilidad de lluvias ligeras hacia el final de la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 31 °C.

En el Caribe, para Barranquilla se espera un cielo cubierto durante la mañana y la tarde. Además, podrían presentarse lloviznas intermitentes. La temperatura máxima durante el día será de 31 °C. Condiciones similares tendrá Cartagena, con lloviznas en la tarde y la noche, y una temperatura máxima de 31 °C.

Para Bucaramanga se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, por lo que podrían presentarse algunas lluvias ligeras entre la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 27 °C.

Finalmente, en Tunja se espera un cielo nublado con lluvias ligeras que podrían presentarse a lo largo de todo el día. La temperatura máxima será de 17 °C.

Para el resto del país, el Ideam espera que “los mayores acumulados de lluvias, se esperan en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, sectores del mar caribe colombiano, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Caldas, Quindío, y Risaralda”.

También se esperan lluvias de variada intensidad durante la jornada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜