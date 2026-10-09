En el October Big Day podrán participar personas de todas las edades, desde integrantes de comunidades hasta observadores de aves, guías, organizaciones ambientales y entidades distritales. El objetivo es que,…

Este sábado, 10 de octubre, se llevará a cabo el October Big Day, conocida como la jornada internacional de observación de aves y ciencia ciudadana. Todas las personas están invitadas a realizar el avistamiento de diversas especies desde sus territorios con el objetivo de ampliar los registros que se tienen de ellas hasta el momento.

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October Big Day: lo que debe saber del avistamiento de aves que será el 10 de octubre

En el October Big Day podrán participar personas de todas las edades, desde integrantes de comunidades hasta observadores de aves, guías, organizaciones ambientales y entidades distritales. El objetivo es que, durante la jornada, se lleven a cabo recorridos de observación, interpretación ambiental, educación sobre biodiversidad y actividades de participación ciudadana.

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Además, los participantes del October Big Day podrán tomar registros fotográficos de sus observaciones y los podrán registrar por medio de sus plataformas de ciencia ciudadana. Cabe recordar que, como lo explicó el Instituto Distrital de Turismo en Bogotá en su página web, "las aves son indicadores de la diversidad y las condiciones de los ecosistemas. Observarlas permite acercarnos a los bosques, cuerpos de agua, jardines y demás espacios que hacen parte de la estructura ecológica de Bogotá".

🐦 ¿Cómo será el October Big Day en Bogotá?

En Bogotá, aclaró el Instituto Distrital de Turismo en Bogotá, comenzará a las 6:30 a.m. e irá hasta las 10:00 a.m. La jornada estará enfocada en la protección de los Cerros Orientales, con énfasis en la prevención de incendios forestales. Por esta razón, el October Big Day contará con actividades en tres senderos de los Cerros Orientales: Kilómetro 11, Santa Ana La Aguadora y Quebrada La Vieja.

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El punto de partida del recorrido será confirmado una vez culminen las inscripciones, las cuales se deberán llevar a cabo por medio de este enlace. "Para la actividad se incorporarán las recomendaciones y lineamientos oficiales vigentes relacionados con las condiciones ambientales y de seguridad de los senderos", agregó la entidad.

🐦 Parques Nacionales Naturales se suma al October Big Day

Parques Nacionales Naturales, por medio de sus redes sociales, informó que se sumaba al October Big Day. "Nuestros guardaparques ya tienen listos los binoculares para sumarse a esta gran jornada de ciencia colaborativa, registrar las aves de nuestras áreas protegidas y aportar a su conservación", se lee en la publicación.

Los puntos en los que estarán son:

🪶 Amazonía:

Parque Nacional Natural Amacayacu

Parque Nacional Natural Río Puré

Parque Nacional Natural La Paya

Reserva Nacional Natural Nukak

🪶 Andes nororientales

Parque Nacional Natural Tamá

Área Natural Los Estoraques

Parque Nacional Natural Pisba

Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce

Santuario de Fauna y Flora Iguaque

🪶 Pacífico

Parque Nacional Natural Utría

🪶 Andes occidentales

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana – Cascabel

Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos

Parque Nacional Natural Puracé

Parque Nacional Natural Selva de Florencia

Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya

Santuario de Flora Isla de la Corota

Santuario de Flora y Fauna Galeras

🪶 Caribe

Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta

Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta

Santuario de Funa y Flora Los Flamencos

Parque Nacional Natural Paramillo

🪶 Oronoquía

Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena

Parque Nacional Natural Chingaza

Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos

¡Estamos listos para el #OctoberBigDay! 🐦



El grupo de observadores de aves de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Andaquí, y nuestros guardaparques ya tienen listos los binoculares para sumarse a esta gran jornada de ciencia colaborativa, registrar las aves de nuestras… pic.twitter.com/tezQN85f7g — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) October 9, 2026

🐦 En el Atlántico también se llevará a cabo el October Big Day

La Asociación de Observadores de Aves del Atlántico confirmó su participación en esta jornada e invitó a la ciudadanía de este departamento a sumarse a ella.

Algunos de los lugares donde podrá participar son el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Malecón del Río, Puerto Colombia, Ciénaga de Mallorquín, San Juan de Tocagua, Sendero Ecológico Los Límites, Humedal Hueso de Vaca, Reserva Corazón Fino, Cerro La Vieja, Parque Isla de Salamanca, PIMSA, Parque Internacional, Parque El Tesoro, Lagos de Caujaral, Lago del Cisne o El Totumo.

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