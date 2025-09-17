Pronóstico del clima 17 de septiembre: predominará el tiempo seco; no descartan lluvias Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en su más reciente reporte del clima, señaló que durante la madrugada se observó persistencia de nubosidad sobre las regiones Amazonía y Orinoquía, con una disminución en la intensidad de las precipitaciones.

(Lea: Colombia, otra vez, el país más letal para defensores del ambiente: asesinaron 48 en 2024)

Sin embargo, en las regiones Caribe y norte de la Andina se mantuvieron las lluvias. En la región Pacífica, por su parte, se registraron algunas precipitaciones, especialmente en sectores de sus zonas centro y sur.

En cuanto a las lluvias más intensas, las cuales en algunos casos estuvieron acompañadas de descargas eléctricas, se presentaron en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

En el mar Caribe predominaron condiciones estables en su zona norte, con tiempo seco y escasa nubosidad. Pero, en el suroccidente y centro-sur del litoral se registraron lluvias bajo nubosidad densa. Y, en el océano Pacífico, se presentó abundante nubosidad y precipitaciones en la mayor parte de su extensión, con descargas eléctricas en algunos sectores.

Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se registró cielo entre parcial y mayormente cubierto, con lluvias aisladas en las proximidades.

(Puede leer: Declaran calamidad pública por planta invasora en Ciénaga Grande de Santa Marta)

Pronóstico del clima 17 de septiembre

Para este miércoles 17 de septiembre, el Ideam prevé condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, caracterizadas por amplia cobertura nubosa y lluvias, particularmente en la región Pacífica, la Andina, la Caribe y en sectores puntuales de la Amazonía. Además, se espera que las precipitaciones se intensifiquen en horas de la tarde y la noche.

Los mayores acumulados, por su parte, podrían registrarse en la región Pacífica y en Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Amazonas y Caquetá.

En el mar Caribe colombiano, el Ideam pronostica precipitaciones significativas hacia el centro-sur del litoral frente a Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, mientras que el océano Pacífico colombiano mantendrá condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas a lo largo de toda la cuenca del Pacífico colombiano.

(Le puede interesar: Lanzan la primera plataforma de contenidos realizados por Pueblos Indígenas)

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica un cielo entre parcialmente cubierto y mayormente nublado, con lluvias de intensidad variable, más frecuentes e intensas en el sector sur del archipiélago.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá?

De acuerdo con el reporte del Ideam, durante la madrugada predominó el tiempo seco con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 8 °C.

Además, para las horas de la mañana, la entidad prevé que se presente un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan algunas lloviznas esporádicas al sur y suroccidente en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima podría estar alrededor de los 19 °C.

(Lea también: “No habíamos visto algo así”: científicos al no detectar un usual fenómeno en el océano)

Para las horas de la tarde, se espera nubosidad variada con probabilidad de lluvias dispersas. En cuanto a las localidades con mayor probabilidad de lluvia son Bosa, Engativá, Suba y Fontibón.

Finalmente, en la noche, en varias localidades, predominará el tiempo seco. Sin embargo, la entidad advierte que no se descartan algunas lloviznas esporádicas, especialmente en el occidente y norte de la ciudad.

Pronóstico del clima del Ideam para otras ciudades

🌦 Barranquilla: Se espera un día con nubosidad variada y probabilidad de lluvias de intensidad variable durante toda la jornada. (T.máx.:35°C).

🌦 Cartagena: Son probables lluvias intermitentes en la mañana, primeras horas de la tarde e inicio de la noche, con presencia de nubosidad variable asociada. (T. máx.: 34 °C).

🌦 Medellín: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas y lluvias al finalizar la mañana, en horas de la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 31 °C).

🌦 Tunja: Se estima una jornada con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco; no obstante, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras en horas de la tarde. (T. máx.: 18 °C).

(Le puede interesar: “La capa de ozono se está recuperando”: Organización Meteorológica Mundial)

🌦 Bucaramanga: Se pronostica la ocurrencia de lloviznas generalizadas durante la mañana, tarde y parte de la noche. (T. máx.: 29 °C).

🌦 Cali: Se prevé nubosidad variable a lo largo del día, con predominio de tiempo seco en la mañana, seguido de lluvias en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 31 °C).

Otras alertas del IDEAM:

🔥Alertas por incendios: En total, 198 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Andina, Pacífico y Orinoquía. De estos, 69 municipios están en alerta roja, destacándose Boyacá, con 16 municipios; Cundinamarca, con 13; y Huila, con 11.

☔ Alertas por deslizamientos: En total, 221 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 50 municipios se encuentran alerta roja, destacándose Antioquia, con 18 municipios; Meta, con 10; y Chocó, con 5.

💧 Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: una roja, una roja puntual, dieciocho naranjas y veintinueve amarillas; Orinoco: dos rojas, siete naranjas y treinta y cinco amarillas; Caribe: treinta y un naranjas y doce amarillas; Pacífico: once naranjas y ocho amarillas; Amazonas: una naranja y tres amarillas.

(Podría leer: Una iguana dio a luz ocho crías pese a que no tuvo contacto con ningún macho)

🌊 Alertas meteomarinas: Mar Caribe: Se cuenta con alerta naranja el caribe central de la cuenca y alerta amarilla en el sector occidental y suroccidental sobre el golfo de Urabá por tiempo lluvioso. Se mantiene alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas en toda la cuenca.

• Pacífico colombiano: Se emite alerta naranja por tiempo lluvioso en toda la cuenca y por velocidad del viento y altura de las olas en el Pacífico central y sur. Para el norte de la cuenca se mantiene alerta amarilla por altura de las olas y velocidad del viento.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜