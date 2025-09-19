Tome nota: estas son las regiones donde lloverá este viernes 19 de septiembre Foto: El Espectador - El Espectador

En el más reciente reporte sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que durante la madrugada de este viernes 19 de septiembre, se observó nubosidad variada y lluvias de intensidad variada en zonas de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Amazonas, Tolima y Nariño.

También se registraron lloviznas y lluvias en sectores del Guaviare, Guainía, Meta, Cauca, Putumayo, Vaupés, Vichada y Caquetá. En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se registró cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco.

Pronóstico del clima 19 de septiembre

Para este viernes 19 de septiembre, se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones Pacífica, Caribe, Andina y sectores dispersos de la región Orinoquía y Amazonia.

Además, los mayores acumulados de lluvias se prevén en Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, sectores del mar caribe colombiano, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío, y Risaralda.

Asimismo, se registrarán lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas del Amazonas. Putumayo y Atlántico. Por último, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén condiciones secas.

¿Cuál es el pronóstico de clima para Bogotá?

De acuerdo con el reporte del IDEAM, durante las horas de la madrugada se presentó un cielo parcialmente nublado y lloviznas en algunos sectores. La temperatura mínima estimada es de 10 °C

Para las horas de la mañana, se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con tiempo seco predominante y no se descartan lluvias ligeras en el norte de la capital.

En horas de la tarde, la entidad pronostica cielo entre mayor a parcialmente nublado, con lluvias sectorizadas entre ligeras a moderadas en localidades del norte y occidente, como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.

El IDEAM estima que la temperatura máxima estimada es de 19 °C y que para las horas de la noche se prevé posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad.

Este es el pronóstico del clima para otras ciudades

🌦 Barranquilla: Se espera lluvias de variada intensidad en distintas horas del día. (T.máx.:34°C).

🌦 Cartagena: Se prevé presencia de nubosidad variable y lluvias en las diferentes jornadas. (T. máx.: 34 °C).

🌦 Medellín: Se espera cielo mayormente nublado, con posibles lluvias de intensidad variada durante la jornada. (T. máx.: 31 °C).

🌦 Tunja: Se estima una jornada con cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas para la tarde y noche. (T. máx.: 18 °C).

🌦 Bucaramanga: Se pronostica cielo mayormente nublado con posible ocurrencia de lluvias durante el día. (T. máx.: 29 °C).

🌦 Cali: Se prevé cielo parcialmente nublado durante el día, con posibles lloviznas la tarde y noche. (T. máx.: 30 °C).

Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 112 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Andina, Pacífico y Orinoquía. De estos, 11 están en alerta roja, destacándose los departamentos de Cundinamarca, con 6 municipios; Huila, con 3; y Cauca y Tolima, con un municipio cada uno.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 328 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 78 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia, con 15 municipios; Bolívar y Chocó, con 16 cada uno; y Cauca, Meta y Valle del cauca, con 5.

☔ Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas):* Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: tres rojas, una roja puntual, treinta y cuatro naranjas y treinta y ocho amarillas; Orinoco: una roja, veinte naranjas y treinta amarillas; Caribe: tres rojas, treinta y cuatro naranjas y ocho amarillas; Pacífico: tres rojas, catorce naranjas y cinco amarillas; Amazonas: tres naranjas y una amarilla.

🌊 Alertas meteomarinas: Mar Caribe: Se cuenta con alerta amarilla por tiempo lluvioso, en sectores oriental, central y suroccidente.

Pacífico colombiano: Se emite alerta naranja en sectores norte y sur y, alerta amarilla en el sector centro por tiempo lluvioso. Para toda la cuenta se emite alerta amarilla por viento y oleaje.

