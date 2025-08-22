Se esperan lluvias en las principales ciudades del país este viernes 22 de agosto

Aliste la sombrilla. En las principales ciudades del país se esperan lluvias en diferentes momentos del día. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este viernes 22 de agosto se esperan “volúmenes importantes” de lluvia en todas las regiones del país, a excepción de la Amazonia.

Las precipitaciones más fuertes se podrían presentar en Casanare, Arauca, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Mientras que en Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima, Vichada, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés, Putumayo, Caquetá y sur de La Guajira, podrían presentarse lluvias de menor intensidad.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con la entidad, en la capital del país se prevé una mañana con condiciones secas en todas las zonas de la ciudad. Sin embargo, en horas de la tarde, se incrementará la nubosidad y podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en el centro y occidente, en las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Teusaquillo

Para la noche, el Instituto espera que ingrese humedad desde el oriente del departamento, lo que favorecería el tiempo lluvioso y la alta nubosidad sobre las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Chapinero y Usaquén.

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades del país

En Barranquilla y Cartagena, dos de las principales ciudades del Caribe, el IDEAM pronostica una mañana con predominio de tiempo seco, con probabilidades de precipitaciones en las horas de la tarde y la noche.

Mientras tanto, en Medellín se prevé una mañana y tarde con nubosidad variada, con más probabilidades de lluvia en horas de la noche. En Cali, por su parte, podría llover durante la mañana y la noche, mientras que en la tarde predominará el tiempo seco.

Finalmente, en Tunja se espera que en la mañana y la tarde predomine el tiempo seco, aunque en la noche podrían registrarse precipitaciones. Un panorama similar se espera en Bucaramanga, con la diferencia de que en la capital de Santander también se esperan algunas lluvias en horas de la mañana.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜