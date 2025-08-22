No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ambiente

Se esperan lluvias en las principales ciudades del país este viernes 22 de agosto

Esto dice el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este viernes.

Redacción Ambiente
22 de agosto de 2025 - 11:51 a. m.
Aliste la sombrilla. En las principales ciudades del país se esperan lluvias en diferentes momentos del día.
Aliste la sombrilla. En las principales ciudades del país se esperan lluvias en diferentes momentos del día.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este viernes 22 de agosto se esperan “volúmenes importantes” de lluvia en todas las regiones del país, a excepción de la Amazonia.

Las precipitaciones más fuertes se podrían presentar en Casanare, Arauca, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Vínculos relacionados

Cancilleres de los países amazónicos aprobaron 20 resoluciones a favor de la región
Una evaluación pionera reconoce oficialmente que existen cuatro especies de jirafas
Triunfo de los pueblos indígenas: participarán oficialmente en decisiones sobre Amazonia

Mientras que en Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima, Vichada, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés, Putumayo, Caquetá y sur de La Guajira, podrían presentarse lluvias de menor intensidad.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con la entidad, en la capital del país se prevé una mañana con condiciones secas en todas las zonas de la ciudad. Sin embargo, en horas de la tarde, se incrementará la nubosidad y podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en el centro y occidente, en las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Teusaquillo

Para la noche, el Instituto espera que ingrese humedad desde el oriente del departamento, lo que favorecería el tiempo lluvioso y la alta nubosidad sobre las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Chapinero y Usaquén.

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades del país

En Barranquilla y Cartagena, dos de las principales ciudades del Caribe, el IDEAM pronostica una mañana con predominio de tiempo seco, con probabilidades de precipitaciones en las horas de la tarde y la noche.

Mientras tanto, en Medellín se prevé una mañana y tarde con nubosidad variada, con más probabilidades de lluvia en horas de la noche. En Cali, por su parte, podría llover durante la mañana y la noche, mientras que en la tarde predominará el tiempo seco.

Finalmente, en Tunja se espera que en la mañana y la tarde predomine el tiempo seco, aunque en la noche podrían registrarse precipitaciones. Un panorama similar se espera en Bucaramanga, con la diferencia de que en la capital de Santander también se esperan algunas lluvias en horas de la mañana.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Ambiente

Pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo Colombia

Pronóstico del tiempo Bogotá

Clima en Colombia

Clima en Bogotá

Lluvias

Lluvias en Colombia

Lluvias en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar