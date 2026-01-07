Tras atropellamiento, hacen llamado a proteger a pumas avistados en Antioquia

Imagen de referencia de un Puma concolor en Colombia. Foto: Arley Sarmiento

Durante las últimas semanas, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) ha recibido reportes del avistamiento de tres individuos de la especie Puma concolor en su jurisdicción. Los registros llegaron desde los municipios de Ituango y Puerto Nare, según la autoridad ambiental.

Infortunadamente, en los últimos días también se registró la muerte de un individuo de esta especie, por lo que se hizo un llamado a las comunidades de la región y a los conductores a tomar medidas para proteger a uno de los felinos que habita en Colombia.

“La entidad lamenta y rechaza un hecho ocurrido en la vía hacia el Bajo Cauca, donde un Puma concolor perdió la vida, al parecer, tras ser atropellado por un vehículo. Corantioquia, en sus campañas de sensibilización, lo ha reiterado, recordando que las carreteras atraviesan hábitats naturales”, explicó la entidad en un comunicado.

Como una de las medidas preventivas se ha implementado la estrategia “La vía tiene vida”, con la que buscan generar conciencia entre los conductores, promoviendo una menor velocidad y la precaución ante la aparición de fauna silvestre, para permitir su paso.

Además, la entidad recordó que se trata de animales que suelen evitar el contacto con los humanos y que no representan ningún peligro, siempre y cuando no se sientan amenazados.

Ante un avistamiento, recomienda Corantioquia, se debe mantener la distancia y evitar rodear o perseguir al animal, pues esto lo podría hacer sentir acorralado.

“En zonas rurales, es vital resguardar al ganado menor y mascotas en corrales seguros, especialmente durante la noche y el amanecer, que son sus horas de mayor actividad”, añadió la corporación.

También hicieron un llamado a evitar el uso de flash y ruidos fuertes cuando se quiera hacer un registro fotográfico del animal. Corantioquia pide a la comunidad que se reporte cualquier avistamiento, con el fin de hacer seguimiento a la presencia del animal.

“El atropellamiento de fauna es una tragedia evitable. Hacemos un llamado de corresponsabilidad a todos los usuarios de las vías para que respeten las señales de tránsito y entiendan que los animales también tienen derecho a transitar por su territorio”, dijo Liliana Taborda González, directora general de Corantioquia.

