Ya se superaron siete de los nueve límites planetarios

De acuerdo con la investigación, los siete límites planetarios que se han traspasado incluyen cambio climático, cambio en la integridad de la…

El más reciente informe sobre la salud planetaria, elaborado por más de 60 científicos y producido por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK, por sus siglas en alemán), advirtió que, de los nueve "límites planetarios" que ayudan a determinar si la vida puede prosperar en la Tierra, siete se están superando a sus niveles de transgresión más altos jamás registrados.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con la investigación, los siete límites planetarios que se han traspasado incluyen cambio climático, cambio en la integridad de la biosfera, el cambio en el sistema terrestre, el cambio en el agua dulce, la modificación de los flujos biogeoquímicos, la introducción de nuevas entidades y la acidificación de los océanos.

Publicidad

En declaraciones públicas, Boris Sakschewski, científico del PIK y autor principal del informe, explica que la presión está aumentando en todos los límites planetarios que ya se encuentran fuera del espacio operativo seguro. Esto lo que quiere decir es que "el riesgo de un cambio a gran escala, persistente y potencialmente irreversible está aumentando, mientras que nuestro margen de error para abordar estos problemas se está reduciendo".

Aunque siete indicadores han superado los límites, los investigadores señalan que las dos áreas restantes que fueron evaluadas han mostrado mejoras en las últimas décadas. Se trata del agotamiento del ozono estratosférico y la carga de aerosoles atmosféricos, que pueden causar contaminación del aire.

Para Johan Rockström, científico climático y coautor del informe, estamos en un momento clave para buscar soluciones y cambiar el rumbo. "Contamos con el conocimiento y la capacidad", dice y sugiere que es importante acelerar las acciones "para regresar a un espacio operativo seguro en todos los límites planetarios". Pero, ¿por qué es clave no pasar estos límites? Básicamente, porque son esenciales para proteger vidas y medios de subsistencia.

Entre las principales causas que están provocando que siete de los nueve límites estén superando sus niveles de transgresión están la contaminación por gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, el vertimiento masivo de contaminantes, la destrucción de hábitats clave, como bosques y humedales, o el avance de la deforestación.

Al final, advierten los científicos en el informe, "la capacidad de los paisajes y las masas de agua para hacer frente a esta situación y actuar como amortiguador ante el empeoramiento de la crisis climática se está debilitando y podría estar significativamente sobreestimada", advierte el nuevo informe. Si bien los bosques y los océanos han absorbido gran parte del dióxido de carbono que hemos emitido, existen indicios de que estos sistemas naturales están flaqueando".

¿Cuáles son los nueve límites planetarios?

El concepto de “límites planetarios” fue presentado por primera vez en 2009, cuando la revista científica Nature publicó el artículo “A safe operating space for humanity”. En esta publicación, elaborada por un grupo de 28 investigadores, liderados por el científico Johan Rockström, se establecieron los umbrales que no debemos sobrepasar, si queremos evitar cambios cada vez más graves en los sistemas físicos, químicos y biológicos que sustentan la vida en la Tierra.

Después, en 2023, en la revista Science Advances se realizó por primera vez una evaluación de los nueve límites planetarios, que son: el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la cantidad de productos químicos sintéticos (entre ellos los plásticos), la escasez de agua dulce y el equilibrio del ciclo de nitrógeno, la acidificación de los océanos, la concentración de partículas finas en la atmósfera y los niveles de la capa de ozono.

Para ese entonces, los investigadores explicaron que, de los nueve límites, se habían sobrepasado seis y otros dos estaban cerca de ser superados. Solo el límite sobre los niveles de la capa de ozono se encontraba en buen estado. “Con los límites planetarios, identificamos los procesos importantes que mantienen en la Tierra las condiciones de vida que prevalecieron durante los últimos 10.000 años, durante los cuales la humanidad y la civilización se desarrollaron”, explicó Katherine Richardson, principal autora del estudio y profesora en el Instituto del Globo de Copenhague.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜