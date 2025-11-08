Cinco ejercicios sencillos que los mayores de 60 años podrían hacer en casa

Incorporar estas rutinas cotidianas no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente. Moverse es una forma de mantenerse presente, activo y en control de la propia vida. Foto: Getty Images

El paso de los años no tiene por qué ser sinónimo de inactividad. De hecho, moverse, aunque sea poco, puede marcar la diferencia entre una vejez con autonomía o una con limitaciones. Para quienes superan los 60 años, los ejercicios sencillos en casa son una herramienta eficaz para mantener la fuerza, el equilibrio y la vitalidad sin necesidad de equipos costosos o rutinas intensas.

El cuerpo cambia con la edad, pero la capacidad de adaptarse se mantiene. La clave está en hacerlo de forma segura y constante: pequeños movimientos diarios pueden mejorar la circulación, reducir el dolor y aumentar la energía. Así lo demuestra la evidencia científica más reciente y el consejo de profesionales de la salud que promueven una vida activa incluso desde el hogar.

Un estudio titulado Sedentary Behaviors, Light-Intensity Physical Activity, and Healthy Aging, publicado el 3 de junio de 2024 en la revista JAMA Network Open, aporta evidencia sólida sobre los beneficios de moverse, aunque sea de forma ligera, en la adultez.

Resultados principales:

Solo el 8,6 % de las participantes alcanzó un envejecimiento saludable.

Cada dos horas adicionales viendo televisión redujeron un 12 % las probabilidades de envejecer saludablemente.

Cada dos horas adicionales de actividad ligera aumentaron un 6 % dichas probabilidades.

Reemplazar una hora diaria de televisión por una hora de actividad ligera doméstica o laboral elevó las probabilidades de envejecer bien entre 8 % y 10 %, y por una hora de actividad moderada-vigorosa, hasta un 28 %.

En términos simples, el estudio confirma que moverse más, aunque sea poco, y sentarse menos puede influir de manera significativa en la salud a largo plazo.

Sergio Martín, fisioterapeuta, especializado en adultos mayores, explica que “el movimiento es una medicina que no tiene efectos secundarios. No se trata de hacer grandes esfuerzos, sino de moverse todos los días, con control y sin dolor. Cada minuto que el cuerpo pasa activo es una inversión en independencia”.

A continuación, Martín presenta cinco ejercicios sencillos y seguros que cualquier persona mayor de 60 años puede realizar en casa para fortalecer su cuerpo y cuidar su bienestar:

1. Sentarse y levantarse de una silla

Utilizar una silla firme y sin ruedas. Sentarse derecho y levantarse lentamente sin usar las manos (o con apoyo mínimo).

Repetir de 8 a 10 veces, 1 o 2 series al día.

Fortalece las piernas y mejora la capacidad de incorporarse, reduciendo el riesgo de caídas.

2. Caminar en el lugar o por el pasillo

Caminar en el mismo sitio o a lo largo del pasillo durante 3 a 5 minutos.

Repetir 1 o 2 veces al día, especialmente después de estar sentado por largo tiempo.

Mejora la circulación y combate la rigidez articular.

3. Elevación de talones

De pie, con apoyo en una pared o silla, levantar los talones para quedar sobre la punta de los pies. Mantener 2 segundos y bajar despacio.

Hacer 10 a 12 repeticiones, 1 a 2 series.

Fortalece los músculos de las pantorrillas y mejora el equilibrio.

4. Rotación de hombros y brazos

De pie o sentado, levantar los brazos a la altura de los hombros y hacer pequeños círculos hacia adelante (10 veces) y hacia atrás (10 veces).

Luego, encoger los hombros hacia las orejas y soltarlos.

Mantiene la movilidad de hombros y cuello, facilitando actividades cotidianas como vestirse o alcanzar objetos.

5. Estiramiento lateral y de espalda

Sentado o de pie, colocar las manos detrás de la cabeza y girar lentamente el tronco hacia un lado, mantener 2 segundos y volver al centro. Repetir hacia el otro lado.

Luego, inclinar el cuerpo hacia un lado sin forzar, mantener 5 segundos y cambiar.

Ayuda a conservar una buena postura y reducir dolores lumbares.

Martín enfatiza que “estos movimientos, realizados con regularidad, activan la musculatura, mejoran el equilibrio y dan confianza. Lo importante no es cuánto se hace, sino hacerlo todos los días. El cuerpo envejece, pero nunca deja de responder al movimiento”.

Recomendaciones prácticas

Hacer los ejercicios en un lugar seguro y sin obstáculos.

Usar calzado cómodo y ropa ligera.

No forzar el cuerpo: si hay dolor, detenerse.

Consultar con un médico si existen condiciones como vértigo, osteoporosis o problemas cardíacos.

Combinar los ejercicios con pausas activas a lo largo del día.

Incorporar estas rutinas cotidianas no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente. Moverse es una forma de mantenerse presente, activo y en control de la propia vida. “No hay edad para empezar a moverse; hay solo momentos para decidir hacerlo”, resume Martín.

