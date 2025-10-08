Cinco consejos de expertos para mantener viva la pasión en pareja

Después de una década juntos, muchas parejas sienten que la rutina comienza a apagar lo que antes era fuego. Sin embargo, mantener viva la pasión no es un imposible: la ciencia y los expertos revelan estrategias reales para reavivar el deseo y la conexión emocional con el paso del tiempo Foto: Getty Images - FG Trade

Tras una década juntos, algunas parejas enfrentan un momento crítico: el desafío de mantener viva la pasión que al inicio los unió con tanta intensidad. El paso del tiempo trae responsabilidades laborales, hijos, rutina y un desgaste físico y emocional que puede ir apagando lo romántico casi sin notarlo. Sin embargo, el transcurso de los años no debe significar el fin de la llama, pues es posible sostenerla y avivarla si ambos se comprometen a renovarla día tras día.

Esa meta no es una fantasía. Investigaciones recientes demuestran que no todas las relaciones experimentan un declive inevitable en su satisfacción. Un estudio con 3.000 parejas monitoreadas durante diez años reveló que existen trayectorias estables de bienestar conyugal, asociadas a una mejor salud mental y emocional. Este hallazgo sugiere que cultivar la relación con intención puede marcar la diferencia entre un amor que se apaga y otro que se fortalece con el tiempo.

“Después de diez años, la pasión no desaparece, simplemente cambia de forma”, explica Esteban Arriaga, psicólogo de parejas en la Universidad del Bosque, especializado en dinámicas afectivas y comunicación emocional. Su afirmación resume el punto de partida de muchos especialistas: más que intentar revivir lo que fue, se trata de aprender a evolucionar juntos.

Alicia Monteverde, terapeuta sexual y coach en bienestar íntimo, complementa esa mirada desde el plano físico y emocional, afirmando que “el deseo no se pierde, se transforma con la historia que la pareja va construyendo”.

Ambos coinciden en que mantener viva la pasión exige atención consciente, comunicación y creatividad. Con base en sus recomendaciones, estos son cinco consejos prácticos para mantener encendida la llama después de una década de convivencia.

1. Reconocer que la pasión cambia: adaptarse y reinventarse

“Muchas parejas creen que la pasión debe sentirse igual que al comienzo; cuando no ocurre, piensan que algo está roto”, señala Arriaga. En realidad, la pasión evoluciona: puede ganar profundidad y perder espontaneidad, y eso no implica un fracaso si se entiende como parte del crecimiento de la relación.

El estudio citado muestra que las parejas que iniciaron con altos niveles de satisfacción y lograron conservarlos —con altibajos naturales— reportaron mejor estado de ánimo, salud mental y una vida emocional más plena. Esa “resistencia narrativa” implica aceptar que habrá etapas de menor intensidad, pero sin permitir que esas fases se vuelvan permanentes.

“Cuando uno acepta que no volverá a sentirse como en el comienzo, puede enfocarse en crear nuevas formas de deseo, más maduras y acordes al ritmo actual de vida”, resume Monteverde. En lugar de lamentar lo perdido, recomienda invertir energía en reinventar experiencias románticas, redescubrir al otro y mantener la curiosidad afectiva.

2. Priorizar el “tiempo de calidad”

Con frecuencia, las parejas confunden pasar tiempo juntas con convivir. Cocinar, ver televisión o atender a los hijos no siempre cuentan como momentos de conexión real. El “tiempo de calidad” requiere intención, dejar de lado distracciones y centrarse el uno en el otro.

Arriaga sugiere crear “micro rituales” diarios: unos minutos sin pantallas para conversar, tomarse de la mano, compartir un café o cocinar sin apuro. “La calidad se construye más que esperar que surja espontáneamente”, señala.

“No se trata de pasar más horas juntos, sino de crear instantes memorables. Un paseo espontáneo, un mensaje inesperado o una canción compartida pueden encender pequeñas brasas”, añade Monteverde.

3. Mantener la comunicación emocional y el deseo sexual

Con el paso de los años, muchas parejas dejan de hablar de deseo. Lo que antes era natural se vuelve un tema incómodo o simplemente se evita. Sin embargo, la falta de diálogo sobre la intimidad deja muchas necesidades sin expresar.

Arriaga recomienda practicar la “escucha activa afectiva”: preguntar con curiosidad y sin juicio cómo se siente el otro respecto al romance, el contacto y la sexualidad. “Si algo no funciona, la clave no es reprochar, sino explorar juntos qué podría funcionar distinto”.

Monteverde recuerda que el cuerpo también comunica, mirar, acariciar o besar sin que haya un objetivo sexual inmediato fortalece la conexión física. Y cuando surja un desacuerdo, debe tratarse como una oportunidad para ajustar, no como una derrota personal.

4. Cultivar proyectos compartidos y la novedad

La rutina puede ser uno de los mayores enemigos de la pasión. Cuando cada día se vuelve predecible, la curiosidad desaparece. Arriaga propone que las parejas se atrevan a descubrir cosas nuevas juntos: un taller, un viaje corto, una afición compartida o incluso cambiar la ruta diaria. “Salir de la zona de confort fortalece la complicidad y reactiva el deseo”, asegura.

Monteverde coincide y añade que la novedad estimula el cerebro afectivo. “Cuando el otro se vuelve un poco impredecible, despierta atención y atracción”. Pequeñas sorpresas, una carta, un detalle, una invitación inesperada, pueden ser poderosos recordatorios de que el vínculo sigue vivo.

La clave está en que la relación no se vuelva un territorio completamente conocido, sino un espacio que ambos sigan explorando juntos.

5. Aceptar las crisis y renovar los acuerdos

Una relación de diez años atraviesa transformaciones inevitables: cambios de rol, crisis personales, dificultades económicas o familiares. La pasión puede disminuir temporalmente, pero eso no significa el fin del vínculo. “No hay relación libre de crisis; lo que define a una pareja sólida es cómo las enfrenta: con apertura o con resentimiento”, explica Arriaga.

Cuando la llama parece apagarse, una renovación explícita puede ser el punto de inflexión: recordar por qué se eligieron, renegociar expectativas y redefinir cómo cuidarse mutuamente. Monteverde recomienda “revivir rituales de noviazgo”: recrear la primera cita, escribir cartas o repetir gestos que en el pasado los acercaron. “Eso envía un mensaje claro: el otro todavía merece esfuerzo y atención”.

Arriaga añade que mantener un entorno afectivo requiere constancia. “Ambos deben reconocer los esfuerzos del otro, valorar los gestos cotidianos y evitar las críticas que desgastan el deseo”, dice el experto.

Los consejos de Arriaga y Monteverde coinciden en que la pasión no se mantiene sola, pues requiere intención, atención y creatividad. Las parejas que aceptan que el deseo evoluciona, priorizan el tiempo de calidad, cuidan su comunicación emocional y física, buscan experiencias nuevas y enfrentan las crisis con apertura tienen muchas más probabilidades de mantener encendida esa llama durante toda la vida.

