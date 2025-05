La trampa del burnout disfrazado de productividad saludable

El verdadero bienestar comienza cuando dejamos de forzarnos a estar bien todo el tiempo y empezamos a escucharnos con autenticidad. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un mundo en el que el rendimiento parece haberse convertido en el nuevo sinónimo de valor personal, hablar de salud mental en los espacios de trabajo ya no es un asunto opcional. Más aún, en medio de una oleada de discursos sobre el autocuidado, el equilibrio y la eficiencia consciente, ha comenzado a emerger una figura engañosa: el burnout disfrazado de productividad saludable.

Se trata de una forma silenciosa y cada vez más común de agotamiento laboral que se esconde tras rutinas “bienestaristas”, agendas saturadas de actividades “saludables” y una obsesión con “aprovechar cada minuto”. No se presenta con los clásicos síntomas de fatiga o desconexión, sino que se oculta tras una sonrisa, una clase de yoga a las 6:00 a.m. y un bullet journal perfectamente decorado. Esta forma de agotamiento no solo es más difícil de detectar, sino también más difícil de admitir.

De acuerdo con el psicólogo clínico y organizacional Emilio Vargas, quien ha investigado durante más de una década los efectos del estrés laboral crónico en profesionales de alto rendimiento, se trata de una tendencia alarmante. “Ya no se trata solamente de personas que trabajan doce horas frente a una pantalla sin descanso, sino de individuos que aparentan llevar una vida saludable y balanceada, pero que en realidad están profundamente agotados emocional y mentalmente”, afirma Vargas.

La clave, según Vargas, está en el disfraz. “El burnout se ha sofisticado. Antes era más visible: el empleado que se quedaba dormido en la reunión o el que no podía dejar de bostezar. Hoy se ha convertido en algo mucho más sutil, mucho más aceptado socialmente. Se camufla con hábitos que, en teoría, son buenos: levantarse temprano, hacer ejercicio, meditar, planificar… pero cuando todo esto se convierte en una obligación más, cuando genera culpa no cumplirlo, entonces estamos frente a un burnout disfrazado”.

El auge de la “productividad saludable” ha sido promovido por miles de influencers, coaches y marcas que venden agendas, apps, suplementos y programas de desarrollo personal. La premisa es atractiva: sé eficiente sin perder tu paz mental. Pero esa promesa no siempre se cumple.

“Ya no se trata solamente de personas que trabajan doce horas frente a una pantalla sin descanso, sino de individuos que aparentan llevar una vida saludable y balanceada, pero que en realidad están profundamente agotados emocional y mentalmente" Emilio Vargas, psicólogo clínico y organizacional

“Nos encontramos frente a una paradoja. Se nos dice que debemos hacer pausas, meditar, comer sano y dormir ocho horas, pero al mismo tiempo se nos exige cumplir metas ambiciosas, liderar proyectos, mantener redes sociales activas, cuidar la imagen personal y mantenernos permanentemente disponibles”, explica Vargas.

De acuerdo con el especialista, lo que ocurre en muchos casos es una autoexplotación disfrazada de disciplina. El individuo cree que está cuidando de sí mismo, cuando en realidad está sumido en una nueva forma de exigencia.

“Es como si hubiéramos convertido el autocuidado en una tarea más de la lista. Y si no lo cumplimos, sentimos culpa. La persona que se acuesta a las 10:00 p.m. pero no logró hacer journaling siente que falló. El que no completó su rutina de afirmaciones positivas se castiga mentalmente. Eso no es autocuidado, es presión”.

En la era digital, las plataformas sociales juegan un papel determinante en esta trampa psicológica. Instagram, TikTok y LinkedIn están llenas de testimonios de emprendedores que aseguran haber alcanzado el éxito gracias a madrugar, hacer ejercicio, tomar té de cúrcuma y mantener una rutina impecable. Pero pocas veces se muestran los momentos de angustia, la fatiga acumulada o la ansiedad por cumplir con estándares irreales.

“Estamos comparando nuestros procesos internos con las vitrinas externas de los demás. Y ese es un caldo de cultivo perfecto para el burnout”. Porque no solo se trata de trabajar mucho, sino de hacerlo bien, con alegría, con gratitud, y además mostrando resultados”, señala Vargas.

Este ideal de eficiencia plena está llevando a muchas personas a mantener niveles de exigencia personal que son insostenibles a largo plazo. Incluso cuando sienten los primeros síntomas del agotamiento —falta de concentración, irritabilidad, insomnio leve— los interpretan como señales de que “deben organizarse mejor”.

¿Qué dice la ciencia?

Un estudio publicado en Occupational Medicine (2021) titulado “Hidden Burnout: When Work-Life Balance Becomes Another Job” expone con evidencia empírica esta nueva forma de agotamiento.

Investigadores de la Universidad de Utrecht analizaron a 1.200 profesionales en Europa y concluyeron que más del 40 % de quienes reportaban tener “hábitos saludables de productividad” mostraban marcadores de burnout encubierto.

La investigación reveló que las personas que seguían rituales estrictos de bienestar personal —como rutinas de ejercicio, journaling, alimentación sana y pausas activas— también reportaban niveles elevados de fatiga emocional y alienación personal.

“Una de nuestras conclusiones es que el bienestar no debe convertirse en un nuevo mandato. Si las prácticas de autocuidado están ligadas a una percepción de obligación constante, pierden su efecto protector y se transforman en una fuente más de estrés”, afirmaron los autores del estudio. “

Vargas insiste en que la clave está en el sentido de obligación. Cuando el cuidado personal deja de ser placentero y empieza a generar ansiedad o culpa, hay señales claras de alerta.

“La diferencia entre la disciplina sana y el burnout disfrazado está en la motivación. Si una persona medita porque le hace sentir bien, es autocuidado. Si lo hace porque siente que fallará si no cumple con esa parte del ritual matutino, eso ya es presión”, aclara.

Además, advierte sobre la idealización del alto rendimiento sostenido. “Ningún ser humano puede estar bien, ser eficiente, saludable y feliz todos los días. Pretenderlo es insano. Aceptar que hay días grises, jornadas improductivas y momentos de debilidad es parte fundamental del verdadero bienestar”.

La salida, según el especialista, está en el reconocimiento honesto y en romper con la narrativa del éxito continuo. Es necesario cuestionar incluso las rutinas que aparentemente son saludables si están generando tensión interna. “Hay que preguntarse: ¿esto me da paz o me da ansiedad? ¿Lo hago por mí o para cumplir una expectativa? A veces, descansar realmente implica no hacer nada. Y eso también es válido”.

Asimismo, Vargas recomienda revisar el discurso interno. “Frases como ‘no tengo tiempo para descansar’, ‘debo ser más productivo’ o ‘si no hago esto, pierdo el ritmo’ son señales claras de que algo no va bien”.

En un mundo que aplaude los logros, el esfuerzo y la eficiencia, es fácil caer en la trampa del burnout con apariencia de éxito. El peligro está en que este tipo de agotamiento es aceptado, promovido e incluso admirado por la sociedad actual.

“El problema no es querer ser mejor. El problema es convertir esa búsqueda en una forma de violencia contra uno mismo, aunque venga vestida de yoga, smoothies y aplicaciones de mindfulness”, concluye Vargas.